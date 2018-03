Pirker: Europa muss sich gegen Spionage wappnen

Vorstellung des Ermittlungsberichtes zur NSA-Affäre im Sicherheitsausschuss des EU-Parlaments

Brüssel, 18. Dezember 2013 (ÖVP-PD) Heute wird der Entwurf des Ermittlungsberichtes zur NSA-Affäre im Innenausschuss des Europäischen Parlaments vorgestellt. "Europa muss sich gegen Spionage wappnen. Die Enthüllungen von Edward Snowden waren ein Weckruf. Wir müssen endlich aus unserem Dornröschenschlaf aufwachen. Die jahrzehntelange stiefmütterliche Behandlung der EU-Sicherheitspolitik gepaart mit Naivität haben dazu geführt, dass wir in Europa weitgehend ungeschützt dastehen", so Hubert Pirker, Sicherheitssprecher der ÖVP im EU-Parlament. "Ich hoffe, dass der sozialistische Verfasser des Ermittlungsberichtes nicht nur die Anschuldigungen wiederholt, die wir bereits aus den Medien kennen, sondern konkrete Verbesserungsvorschläge liefert", so der EU-Abgeordnete. ****

Vor allem seien laut Pirker durch die Affäre die sicherheitspolitischen und strategischen Lücken in der europäischen IT-Infrastruktur sichtbar geworden. "Eine E-Mail von Wien nach Klagenfurt muss nicht eine Schleife über einen Internetserver in den USA machen. Deshalb brauchen wir massive Investitionen in eine eigene europäische IT-Infrastruktur. Nur wenn Daten in Europa bleiben und über europäische Server laufen, können wir die Anwendung europäischen Datenschutzrechtes garantieren", so Pirker.

"Die EU braucht eine eigene Spionage-Abwehr. So wie wir im polizeilichen Bereich mit Europol eine europäische Koordinierungsbehörde zur Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität und Terrorismus haben, brauchen wir auch in der Spionageabwehr ein gemeinsames europäisches Vorgehen", fordert Pirker. Der ÖVP-Sicherheitssprecher erklärt, dass man nicht nur auf den guten Willen anderer hoffen dürfe, wenn sich Europa schützen wolle. "Zum Aufbau einer effektiven europäischen Spionageabwehr ist die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten unumgänglich. Nur so können wir unsere Wirtschaft, Forschung und Bürger vor Spionage und Cyber-Kriminalität schützen", so Pirker abschließend.

