"Wieder ein Weihnachten...mit unerfüllten Erwartungen für Zypern"

Brüssel (OTS) - MdEP Angelika Werthmann folgte dem Aufruf der zypriotischen Kollegin MdEP Antigoni Papadopoulou, allen nach wie vor "Missing Persons" von Zypern am Abend des 17. Dezember 13 im Europäischen Parlament zu gedenken - das Thema war "Wieder ein Weihnachten ...mit unerfüllten Erwartungen für Zypern". die anwesenden MdEPs von verschiedenen Fraktionen als auch verschiedenen Mitgliedstaaten dekorierten einen Weihnachtsbaum mit Bildern von allen "Missing Persons".

Angelika Werthmann wies besonders auf "die Tragödie hinter all diesen Fotos" hin und dass "es ein Recht jeder Frau, Mutter, Schwester, Tante ... jeder Familie ist, in Erfahrungen zu bringen, was mit ihren Lieben passiert ist. Das Thema der "Missing Persons" ist eine zu tiefst humanitäre Angelegenheit, welche ich besonders unterstütze, da es wichtig ist, mit diesen niemals enden wollenden Fragen in solchen Tragödien zu einem Abschluss zu kommen; der menschenrechtliche Aspekt ist einer der Gründe, warum ich mich für das "CMP" ("Committee of Missing Persons") besonders engagiere. Ich rufe alle Akteure auf, sich an die UN-Resolutionen zu halten und endlich diesen tragischen Weg zu beenden ... und ganz besonders, die militärische Besetzung eines Teils von Europa zu beenden." Werthmann schloss mit den Wünschen "

