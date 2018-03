Weihbischof Scharl: "Flüchtlinge sind keine Bedrohung"

Wiener Weihbischof plädiert zum "Tag der Migranten" für gesellschaftliches Klima ohne Angst, in dem Flüchtlinge willkommen sind - Politik aber auch jeder einzelne gefordert

Wien, 18.12.13 (KAP) Für ein gesellschaftliches Klima ohne Angst, in dem Flüchtlinge willkommen sind, hat der Wiener Weihbischof Franz Scharl plädiert. Dafür zu sorgen sei Aufgabe der Politik aber auch jedes einzelnen, so Scharl in einer Stellungnahme gegenüber "Kathpress" zum "Tag der Migranten" (18. Dezember). "Flüchtlinge sind keine Bedrohung", so der Weihbischof wörtlich.

Scharl verwies auf die Flüchtlingstradition Österreichs. Das Land habe in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg großzügig Flüchtlinge aufgenommen. Inzwischen sei die öffentliche Diskussion kleinlich geworden. "Es scheint eine Angst zu geben, dass uns Flüchtlinge etwas wegnehmen würden von unserem Wohlstand, von unserer Sicherheit", so Scharl wörtlich. Eine solche Angst sei aber - in einem der reichsten Länder der Welt - meist unbegründet und irrational.

Was durch Flüchtlinge aber sehr wohl bewusst wird, seien "Realitäten, die wir gern verdrängen würden: dass es Not, Elend, Unterdrückung, Lebensbedrohung gibt", so Scharl: "Die Flüchtlinge berühren uns mit diesen Erlebnissen, von denen wir eigentlich nichts wissen wollen, weil es uns verunsichert." doch Flüchtlinge seien keine Bedrohung.

Scharl begrüßte, dass Österreich verstärkt Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen will. Freilich könnte der Staat hier "noch großzügiger sein". Nachsatz: "Es gibt übrigens syrisch-stämmige Familien, die schon seit Jahrzehnten unter uns leben und die eine Bereicherung für unser Land und unsere Gesellschaft darstellen."

