Die ASFINAG macht den Grazer Plabutschtunnel "grün"

Stromerzeugung durch Photovoltaik am Tunneldach, Windrädern und Blockheizkraftwerk

Wien (OTS) - Der Betrieb eines knapp zehn Kilometer langen Tunnels ist nicht nur personell aufwändig, sondern auch in anderer Hinsicht teuer. Beim Plabutschtunnel zum Beispiel beträgt alleine der Stromverbrauch pro Jahr etwa das Tausendfache des Bedarfs eines Einfamilienhauses. Fünf Millionen Kilowattstunden werden vor allem für Beleuchtung und Lüftung im Jahr verbraucht, die monatliche Stromrechnung macht etwa 50.000 Euro aus. Ein stattlicher Betrag also, der sich durch eine einzigartige Idee von Alois Knoll, dem Regionalleiter der ASFINAG-Betriebstechnik, und Plabutsch-Betriebstechnik-Leiter Josef Heschl reduzieren wird. 330 Quadratmeter Photovoltaikmodule auf dem Tunnel-Vordach bringen künftig die Kraft der Sonne in den Tunnel, und sechs Windräder sorgen zu-sätzlich dafür, dass der permanente Fahrtwind in Strom verwandelt wird. Wobei sich diese Idee nicht nur wirtschaftlich rechnet, sondern insbesondere auch ökologisch ein Musterbeispiel darstellt. Plabutschtunnel und Überwachungszentrale Plabutsch werden also deutlich "grüner".

Ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit

Die Photovoltaik-Anlage, geplant von der Grazer Reiter-GmbH von Harald Reiter, gekauft vom Kärntner Unternehmen Kioto, ist bereits seit Anfang Dezember in Betrieb. Die Module wurden direkt oberhalb des Südportals des Plabutschtunnels aufgestellt, der erzeugte Strom wird ausschließlich für den Tunnel verwendet. "Dadurch ist die Anlage auch besonders wirtschaftlich", weiß ASFINAG-Geschäftsführer Rainer Kienreich. Den höchsten Strombedarf bei der Einfahrtsbeleuchtung gibt es zudem bei starkem Sonnenschein, wenn also auch die Produktivität am höchsten ist. Alois Knoll: "Die Beleuchtung muss dann nämlich stärker sein, damit das Auge sich bei der Einfahrt langsam auf weniger Licht einstellen kann."

Die Photovoltaik-Anlage liefert im Schnitt etwa 60.000 Kilowattstunden pro Jahr, im Vergleich zum Gesamtverbrauch zwar ein geringer Anteil, durch den ausschließlichen Eigenverbrauch aber dennoch ökologisch sehr effizient und sehr ökonomisch. Kienreich:

"Zusätzlich haben wir auch einen Einstrah-lungssensor montiert, der die Strahlungsstärke überwacht und damit auch auf eventuelle Verschmutzungen der Kollektoren hinweist."

Fahrtwind der Verkehrsteilnehmer erzeugt Strom

Einzigartig macht das Projekt die Kombination aus Sonnen- und Windenergie. Die insgesamt sechs Windgeneratoren sollen spätestens Anfang 2014 in den hinteren beiden Galeriereihen beim Südportal montiert werden. Durch den Kamineffekt der Tunnelröhre in Kombination mit den einfahrenden Fahrzeugen ist es in diesem Bereich immer "windig", Strom kann also gleichsam rund um die Uhr erzeugt werden. Wie viel das aber sein wird, kann derzeit mangels vergleichbarer Anlagen nur vorsichtig geschätzt werden. Knoll: "Bringt die Windanlage auch nur die halbe Maximalleistung, dann reduziert sich die finanzielle Amortisationszeit des gesamten Projekts sogar auf insgesamt sieben Jahre." Die vertikalen Rotorblätter sind übrigens in Schwarz gehalten, eine eventuelle Blendung von Verkehrsteilnehmern ist somit ausgeschlossen.

Die Kosten für die Photovoltaik- und Windenergieanlage betragen etwa 130.000 Euro

Blockheizkraftwerk heizt, kühlt und beleuchtet

Den "grünen" Tunnel vervollständigt ein Blockheizkraftwerk, das ab dem kommenden Frühjahr neben der Überwachungszentrale Plabutsch entsteht. "Dort erzeugen wir mit Hackschnitzeln Strom, heizen im Winter unsere Überwachungszentrale und kühlen sie im Sommer", erläutert Knoll.

Ausweitung auf andere Tunnelanlagen vorgesehen

Entsprechen die Photovoltaik- und Windanlage den Erwartungen, wird die ASFINAG auch andere Tunnelanlagen ökologisch aufrüsten, wo das technisch möglich und auch wirtschaftlich nachhaltig ist. Für die Sonnenkollektoren benötigt man neben der passenden Tunnel-Lage auch ausreichende Flächen, die Windrotoren sind bei den Tunneleinfahrten am effizientesten. Sprich, das kombinierte Öko-Energiesystem ist überall dort gut einsetzbar, wo Galerien die Möglichkeit des Einbaus bieten. In Frage kommen daher zum Beispiel die Tunnel Gleinalm Südportal und Bosruck neu (A 9 Pyhrn Au-tobahn), Tauern- und Katschbergtunnel (A 10 Tauern Autobahn) sowie der Roppener Tunnel (A 12 Inntal Autobahn).

