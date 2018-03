Spitzenwerte für die "Soko Donau"

Und: Startschuss für Kristina Sprengers letzte Ermittlungen

Wien (OTS) - Ein Rekordwert jagte den nächsten, als die "Soko Donau" gestern, am Dienstag, dem 17. Dezember 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins zum vorerst letzten Mal auf Spurensuche ging: Bis zu 765.000 Seherinnen und Seher begleiteten Jürgens, Seberg, Klebow und Siegl bei ihren Ermittlungen. Mit durchschnittlich 727.000 Sehern erzielte die Folge "Mr. D" die höchste Reichweite seit Dezember 2011. Den höchsten Wert seit Juni 2007 erzielte der Krimi bei den 12- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 25 Prozent. Mit einem Marktanteil von 26 Prozent konnte auch beim Gesamtpublikum ein Jahresrekord erzielt werden. "Soko Donau" ist eine Koproduktion von SATEL FILM und ALMARO in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria, des Filmfonds Wien und der Länder Niederösterreich und Oberösterreich.

Kristina Sprenger geht ab 7. Jänner zum letzten Mal auf Verbrecherjagd

Ein letztes Mal zückt Kristina Sprenger ab 7. Jänner (jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORF eins bzw. am 7. und 21. Jänner sowie am 4. Februar auch um 21.05 Uhr) ihre Dienstmarke und sorgt im vermeintlich idyllischen Kitzbühel für Recht und Ordnung. Und in den 13 Fällen der 13. Staffel erwarten Sprenger und TV-Partner Jakob Seeböck nicht nur so manche Überraschung - schließlich fällt sogar ein Verdacht auf jemanden in den eigenen Reihen. Die Ermittlungen nehmen in weiteren Rollen des beliebten ORF-Krimiserienhits u. a. auch wieder Andrea L'Arronge, Heinz Marecek, Ferry Öllinger und Christine Klein auf. In Episodenrollen standen u. a. Nicole Beutler und Fanny Stavjanik vor der Kamera. "Soko Kitzbühel" ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von beo-Film, unterstützt von Cine Tirol.

"Soko Donau" und "Soko Kitzbühel" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

