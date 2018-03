Rossmann: Nein zum geplanten "Pakt für Wettbewerbsfähigkeit"

Grüne: Abkehr von fehlgeleiteter Krisenpolitik geboten

Wien (OTS) - "Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel drängt weiter auf bilaterale ,Pakte für Wettbewerbsfähigkeit'. Das sind Pakte - nun zur Ablenkung als Partnerschaften für Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit bezeichnet -, die beim kommenden Gipfel des Europäischen Rates behandelt und bis Mitte nächsten Jahres finalisiert werden sollen. Diese Pakte wollen jene Strukturreformen für alle Staaten der Eurozone verpflichtend machen, die bislang in den Laboratorien der südeuropäischen Staaten (Griechenland, Portugal, Spanien) unter dem Taktschlag der ,Troika' mit desaströsen Ergebnissen erprobt wurden. Mit den damit einhergehenden tiefen Einschnitten am Arbeitsmarkt (Lohnkürzungen, Aushebelung der Tariflohnsysteme) und in die Sozialsysteme (Kürzungen von Pensions- und Gesundheitsausgaben) wird, der der finale Schritt zur weiteren Verschärfung der Krise gesetzt", sagt Bruno Rossmann, Budgetsprecher der Grünen.

"Als Strukturpeitsche ist ein Solidaritätsmechanismus vorgesehen, mit dem "reformwilligen" Staaten ein Anreiz, jedoch kein Einkommensausgleich geboten werden soll. Es kann doch nicht sein, dass die Lasten dieser Strukturreformen von den BezieherInnen staatlicher Leistungen, also den unteren Einkommensschichten, zu tragen sein werden", meint Rossmann.

Da diese Politik auf demokratischem Weg nicht durchsetzbar wäre, ist - wie schon beim Fiskalpakt - offensichtlich wiederum eine Flucht aus den Europäischen Verträgen angedacht. Das Europäische Parlament wird damit ebenso wie die nationalen Parlamente in wirtschaftspolitischen Fragen weitgehend entmündigt.

"Statt parlamentarischen Beschlüssen vor Abschluss der bilateralen Verträge mit der EU-Kommission sind in einem geleakten EU-Dokument auf nationaler Ebene lediglich Beratungen vorgesehen", kritisiert der Grüne Abgeordnete Bruno Rossmann und ergänzt: "Was Europa jetzt braucht, ist eine Abkehr dieser fehlgeleiteten Politik bestehend aus überzogener Austeritätspolitik und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Wir Grüne fordern daher abschließend einen Investitionsschub zur Umgestaltung der Wirtschaft in Richtung nachhaltig und ressourcenschonend sowie eine Offensive zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, finanziert aus den nationalen Verteidigungs-und Rüstungsbudgets".

