ÖAMTC-Marktforschung: Internet führt zur Reorganisation von Mobilität

Onlineshopping reduziert die persönlichen Wege von 52 Prozent der Befragten

Wien (OTS) - Immer mehr Menschen sind im Internet mobil. Diese Form von Mobilität bewirkt eine Veränderung von faktischer Mobilität, beispielsweise was die Einkaufsgewohnheiten der Österreicher betrifft. Denn im Internet shoppt man zeitlich und räumlich ungebunden. Diesem Themenkomplex hat sich die ÖAMTC-Marktforschung in einer aktuellen Studie zum Thema Mobilität zugewandt, mit dem Ergebnis: "Verkehr nimmt nicht ausschließlich zu, sondern verlagert sich auch. Durch vermehrte Käufe im Internet werden persönliche Wege 'eingespart', so die Angabe von 52 Prozent der Befragten", fasst Eva Hübner aus der ÖAMTC-Marktforschung zusammen. "Das individuelle Bewusstsein für die Verlagerung nimmt mit der wachsenden Häufigkeit an Internet-Bestellungen zu."

Mobilität im Wandel - die zentralen Ergebnisse

* 90 Prozent der in dieser Online-Studie Befragten haben bereits im Internet eingekauft. 20 Prozent der Befragten gaben an, mehrmals pro Monat im Internet einzukaufen. Drei Prozent davon nutzen Online-Shopping sogar wöchentlich.

* 52 Prozent der Befragten denken, dass sie durch Käufe im Internet weniger persönliche Wege zurücklegen.

* Für Güter des täglichen Bedarfs (bspw. Nahrungsmittel und Getränke, Hygieneartikel, Kosmetik oder Haushaltswaren) spielt das Internet noch kaum eine Rolle - sie werden hauptsächlich in örtlichen Geschäften oder regionalen Einkaufszentren gekauft. Eine wesentliche Barriere stellt hier das Bedürfnis dar, Waren zu sehen und angreifen zu können. Die Personen, die häufig im Internet einkaufen, neigen auch vermehrt zum Online-Einkauf von Waren des täglichen Gebrauchs.

* 27 Prozent glauben, dass sie zukünftig häufiger im Internet einkaufen werden. 63 Prozent gehen davon aus, dass der Anteil an Internet-Einkäufen gleich bleibt. Von den derzeit zehn Prozent, die noch nie im Internet eingekauft haben, planen sieben Prozent der Befragten, zukünftig im Internet einzukaufen.

Die Grundgesamtheit für diese ÖAMTC-Studie bildeten Österreicher ab 15 Jahren, die zumindest gelegentlich online sind. Die Befragung wurde online durchgeführt, die Stichprobe umfasst 3.002 Teilnehmer.

