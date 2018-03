"SAG'S MULTI!": Regionalausscheidung im Stadtschulrat für Wien

Wien (OTS) - Gestern fand im Beisein der Amtsführenden Präsidentin Susanne Brandsteidl die dritte Regionalausscheidung des mehrsprachigen Redewettbewerbs "SAG'S MULTI!" 2013/14 im Stadtschulrat für Wien statt. "Ich freue mich sehr, dass ich heuer bereits zum fünften Mal SchülerInnen bei einer Regionalausscheidung von "SAG'S MULTI!" hier im Haus willkommen heißen kann!" so Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl, die diese Initiative von Anfang an unterstützt: "Unsere SchülerInnen können auf diesem Weg ihre sprachliche Begabung unter Beweis stellen. Wien braucht diese jungen Menschen, denn sie verstehen es, sprachliche und kulturelle Vielfalt konstruktiv und zum Wohle unserer Stadt zu nutzen."

29 SchülerInnen hielten Rede im Stadtschulrat für Wien

Bei der gestrigen Regionalausscheidung im Stadtschulrat für Wien hielten 29 SchülerInnen aus 14 Schulen eine Rede. Von Türkisch über Rumänisch und Ungarisch bis hin zu Japanisch, Dari, Mazedonisch und Englisch reichte die Palette der insgesamt 11 Sprachen, die bei der Regionalausscheidung zu hören waren. 13 von ihnen überzeugten die Jury mit ihren sprachlichen und rhetorischen Fähigkeiten und schafften den Sprung in die Endausscheidungen des Redewettbewerbes, die im Februar 2014 stattfinden. Im feierlichen Rahmen des großen Festsaales werden die 15 GewinnerInnen des Redewettbewerbes am 6. März 2014 im Wiener Rathaus geehrt.

407 TeilnehmerInnen und 39 Sprachen bei "SAG'S MULTI!" 2013/14

Insgesamt 407 TeilnehmerInnen zwischen 12 und 20 Jahren aus 84 Schulen und acht Bundesländern nehmen am fünften Durchgang von "SAG'S MULTI!" teil. In 39 Sprachen stellen sie dabei ihre rhetorischen Fähigkeiten und ihr sprachliches Talent unter Beweis. Das Besondere an "SAG'S MULTI!": Nur SchülerInnen mit nichtdeutscher Mutter- bzw. Erstsprache dürfen an dem Redewettbewerb teilnehmen und müssen in ihrer Rede zwischen Deutsch und ihrer Muttersprache wechseln. Das Leitthema des diesjährigen Wettbewerbs lautet "Word up: Wir reden mit!". Initiator und Projektträger des mehrsprachigen Redewettbewerbs "SAG'S MULTI!" ist der

Verein Wirtschaft für Integration (www.vwfi.at). Details zum Redewettbewerb unter: www.sagsmulti.at. (Schluss) ssr

