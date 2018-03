Neuer CEO für die Trenkwalder Gruppe

Der Aufsichtsrat der Trenkwalder International AG hat Károly Pataki mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Executive Officer (CEO) berufen.

Schwadorf bei Wien (OTS) - Károly Pataki ist neuer CEO der Trenkwalder International AG. Der 48-jährige Diplomökonom mit langjähriger Managementerfahrung in der Technologiebranche und in der Papierindustrie, war seit April 2012 in der Funktion des Chief Sales Officers der Trenkwalder Gruppe für die Region CEE/SEE zuständig. In seiner neuen Funktion wird Károly Pataki den internationalen Ausbau des Geschäftes verantworten und zusammen mit seinen Vorstandskollegen das Geschäftsmodell der Trenkwalder Gruppe strategisch weiterentwickeln und die Kunden- und Mitarbeiterorientierung noch stärker in den Mittelpunkt stellen.

"Trenkwalder ist in Österreich, Ungarn und der Slowakei bereits die Nummer Eins und in vielen anderen europäischen Ländern einer der führenden Anbieter von Personaldienstleistungen", so Károly Pataki. "Ich freue mich darauf, unser Leistungsportfolio gemeinsam mit unserem erfahrenen Mitarbeiterteam für unsere Kunden zu erweitern und unser Geschäft international weiter auszubauen."

Dr. Georg Obermeier, Aufsichtsratsvorsitzender der Trenkwalder International AG: "Károly Pataki ist ein versierter Manager, der seinen strategischen Weitblick und seine Führungsstärke in den letzten Jahren unter Beweis gestellt hat. Für seine Aufgabe wünsche ich ihm eine glückliche Hand. Gemeinsam mit dem Vorstandsteam wird Károly Pataki die Trenkwalder Gruppe in eine erfolgreiche Zukunft führen."

Über die Trenkwalder International AG

Trenkwalder International AG ist die Holding-Gesellschaft der Trenkwalder Gruppe, die größter Personaldienstleister Österreichs sowie Marktführer in Ungarn und der Schwarzmeer Region ist. Seit dem Jahr 2011 gehört das Unternehmen zur Droege International Group AG, Düsseldorf und beschäftigt aktuell etwa 70.000 Mitarbeiter. Der Umsatz beträgt rund 1 Milliarde Euro. Trenkwalder ist mit insgesamt 300 Standorten in Österreich, Deutschland, Ungarn, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Mazedonien, Bosnien, Rumänien, Polen, Bulgarien, der Türkei, Griechenland, Albanien, Liechtenstein und der Schweiz vertreten.

Rückfragen & Kontakt:

Trenkwalder International AG

Dipl. Volkswirt Martin Jäger

+43 5 07 07 2300

m.jaeger3 @ trenkwalder.com