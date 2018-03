Korun verlangt Offenlegung des gesamten Vertrags zwischen der Gemeinde Vordernberg und der Firma G4S

Offener Brief der Obfrau des Menschenrechtsausschusses an den Bürgermeister von Vordernberg zum Schubhaftzentrum

Wien (OTS) - Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hubner!

Bezüglich des Verdachts, dass in dem Vertrag zwischen der Gemeinde Vordernberg und der Firma G4S hoheitliche Aufgaben - wie zum Beispiel die Bewachung von Schubhäftlingen - auf die Securityfirma übertragen wurden gaben Sie vor einem Monat bekannt: Es gebe hier "Interpretationsspielräume", die man gegebenenfalls "schließen" müsse (Kurier 11.11.2013). Abgesehen davon, dass "Interpretationsspielräume" innerhalb eines Vertrags in einem menschenrechtlich so hochsensiblen Bereich wie der Anhaltung und Bewachung von Schubhäftlingen juristisch und politisch unverantwortlich und höchst bedenklich sind, steht ihre Behauptung, Sie hätten nun festgestellt, es gäbe ohnehin keine Überschneidungen zwischen besagter "Betreuung" und hoheitlichem Bereich (29.11.2013 orf.at) im luftleeren Raum.

Denn: Fakt ist, dass Sie der Öffentlichkeit bisher immer noch nicht den gesamten Vertrag offengelegt haben. Der zentrale Teil - jener, in dem die "Betreuungsmanagement und Sicherheitsdienst" der G4S, und somit der als hoheitliche Aufgabe strittige Teil der Leistungen genauer definiert wird, wurde bislang von Ihnen nicht veröffentlicht. Dieser wurde wohlweislich in Beilagen und Anhängen des Vertrages geregelt. Auch mein diesbezügliches Schreiben vom 10.11.2013 bezüglich Veröffentlichung der fehlenden Vertragsteile ist bis heute unbeantwortet geblieben. Laut Vertragstext, Punkt IV, sind jedoch auch diese Beilagen und Anhänge wesentliche Bestandteile des Vertrags mit G4S. Dort heißt es ausdrücklich (bestimmte Wörter wurden kursiv durch die Autorin hervorgehoben):

"Vertragsbestandteile sind in der nachstehend angeführten Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Zuschlagserteilung);

2. dieser Vertragstext samt den Beilagen

3. ausgefülltes Angebotsblatt (Anhang I) vom 22.7.2013;

4. das Betriebs- und Organisationskonzept (Anhang II Beilage 4) und der Personaleinsatzplan vom 22.7.2013;

5. die Angebotsbestimmungen (Stand 28.5.2013);

6. weitere Beilagen:[...]"

Insofern kann ich die von Ihnen getätigte Behauptung, Sie hätten den Vertrag offengelegt, nicht nachvollziehen und ist diese auch nicht zutreffend.

Damit entzieht sich die Gemeinde Vordernberg jedoch auch weiterhin einer Überprüfung, ob tatsächlich nur "nichthoheitliche" Tätigkeiten, wie Kochen und Freizeitgestaltung, ausgelagert wurden. Sollte die Gemeinde diesbezüglich nichts zu verbergen haben, ersuche ich Sie daher zum wiederholten Male, umgehend den ganzen Vertrag samt Anhängen und Beilagen, die ja Vertragsbestandteil sind, zu veröffentlichen.

Auch frage ich Sie, inwiefern die schwammige Definition der Leistung "Betreuungsmanagement/Sicherheitsdienst" im Vertragstext eine abschließende sein kann. Denn man hat eine Definition was diese Leistung eigentlich umfasst, geradezu ausgespart. Es wird einzig und allein eine zusätzliche Facette dieser Leistung festgelegt (bestimmte Wörter wurden kursiv durch die Autorin hervorgehoben):

"Leistungsgegenstand sind auch die kultursensible Gewalt - und Konfliktprävention bzw. -deeskalation". Die eigentliche Ausformulierung, was nun Betreuungsmanagement und Sicherheitsdienst sein sollen, bleibt ausgespart. Auch das deutet darauf hin, dass die echte Definition und die Abgrenzung sich in den Beilagen bzw. Anhängen befinden. Die Tatsache, dass Sie diese Anhänge und Beilagen der Öffentlichkeit seit Monaten vorenthalten gibt Anlass zur Sorge, dass diese Definition keineswegs so einwandfrei ist, wie das in Medien behauptet wird.

Die BürgerInnen dieses Landes haben ein Recht zu erfahren, für welche Leistungen G4S mit ihrem Steuergeld bezahlt wird, und ob hier verfassungsrechtlich und menschenrechtlich bedenkliche Vorstöße hin zu einem "Privatgefängnis" vom BMI und der Gemeinde finanziert werden.

Mit der Bitte um entsprechende Veranlassung und freundlichen Grüßen,

Mag. Alev Korun,

Abgeordnete zum Nationalrat, Vorsitzende des parlamentarischen Menschenrechtsausschusses

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at