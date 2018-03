WKÖ-Klacska: Kostenschub aus Mauttariferhöhung schadet Verkehrswirtschaft

Kompensationsmaßnahmen für Branche notwendig - Regierungsprogramm: Standortschädliche Maßnahmen abgewehrt

Wien (OTS/PWK902) - Die neue Legislaturperiode beginnt für die Verkehrswirtschaft mit einer unerfreulichen Nachricht. Mit Jahresbeginn 2014 wird die fahrleistungsabhängige Maut in Österreich je nach Tarifklasse um bis zu 9% erhöht. Die neuen Grundkilometertarife betragen ab dem neuen Jahr 16,2 Cent für EURO VI, 16,7 Cent für EEV, 18,5 Cent EURO IV und V und 20,8 Cent für EURO 0 bis III (jeweils ohne USt).

"Bundesministerin Bures hat die Mauttarifverordnung 2013, die eine Valorisierung und zugleich eine Nachjustierung der ökologischen Staffelung der Mauttarife vorsieht, entgegen der Stimmen und Argumente der Wirtschaft unterschrieben. Dieser zusätzliche Kostenschub ist für die Wettbewerbsfähigkeit der Transportbranche und für die Standortsicherheit absolut schädlich und aus Sicht der Verkehrsbranche ein denkbar schlechter Start in die neue Legislaturperiode", kritisiert Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ.

"Diese signifikante Erhöhung durch die Anpassung der Ökologisierung selbst für die umweltfreundlichsten Technologien ist weder gerechtfertigt, noch gesetzeskonform und wäre daher - wie im Rahmen des Begutachtungsprozesses von uns gefordert - auszusetzen gewesen. Laut EU-Wegekostenrichtlinie hat eine Ökologisierung aufkommensneutral zu erfolgen, das heißt, es dürfen keine zusätzlichen Einnahmen lukriert werden", erläutert Klacska.

EU-Rechtskonformität ist zu prüfen

Nach Berechnungen der Branche ist schon in der ersten Ökologisierungsperiode 2010 bis 2011 ein Überschuss von ungefähr 30 bis 35 Millionen Euro erzielt worden, der nicht rückerstattet wurde. Zudem stiegen während der letzten Jahre die Mauteinnahmen, während die Bauleistung der Asfinag im selben Zeitraum zurückging. "Aus diesen Gründen kann ich jetzt schon versichern, dass wir uns an die Europäische Kommission wenden werden und die EU-Rechtskonformität der österreichischen Regelung prüfen lassen", unterstreicht Klacska die Position der Verkehrswirtschaft. Selbstverständlich werde man sich auch weiterhin dafür einsetzen, die im Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 verankerte Verpflichtung zur jährlichen Inflationsanpassung -Bemessungsgrundlage ist das gesamte Volumen der Mauteinnahmen -insbesondere im Bereich der fahrleistungsabhängigen Maut zu streichen und eine eigene, vom Lkw abgekoppelte Mauttarifkategorie insbesondere für Autobusse zu schaffen.

Hohe Kostenbelastung der Branche kompensieren

Als positiv bewertet die Branche jedoch die Tatsache, dass es im kommenden Jahr zu keiner Erhöhung beim Querfinanzierungszuschlag A12 Inntalautobahn im Unterinntal kommen wird. Es ist gelungen, eine weitere Schwächung der regionalen Wirtschaft zu verhindern. Hier sei vor allem der Wirtschaftskammer Tirol und Landeshauptmann Platter für ihre Bemühungen zu danken. Ein weiterer positiver Aspekt seien die zugesagten Förderungen Tirols zur Umrüstung auf schadstoffärmere Fahrzeuge, die für die nächsten fünf Jahre insgesamt 12,5 Mio. Euro betragen werden. "Diese Kompensationsmaßnahme muss Schule machen und beispielhaft für die anderen Bundesländer und den Bund sein", so Klacska, der die Notwendigkeit von Kompensationsmaßnahmen im Gegenzug für die Belastung der Branche betont: "Unsere heimischen Unternehmen können an der Wertschöpfung des steigenden Verkehrs in Österreich immer weniger partizipieren. Ein wesentlicher Grund dafür ist die hohe Kostenbelastung der Betriebe."

Regierungsprogramm: Verkehrsträgerübergreifende Strategien stärken

Als positiven Aspekt des Regierungsprogramms sieht der Bundesspartenobmann die Zielsetzung, den Gesamtverkehrsplan zu stärken und verkehrsträgerübergreifende Strategien für Österreich weiterzuentwickeln: "Damit wird unserer langjährigen Forderung Rechnung getragen und die bereits begonnene Expertenarbeit, in die wir eingebunden sind, fortgesetzt. Erste konkrete Maßnahmen sollen schon im Herbst 2014 vorliegen."

Weiters konnte die Branche überzeugen, dass eine nochmalige Erhöhung der MÖSt nicht nur für die Verkehrswirtschaft massiv negative Auswirkungen gehabt hätte, sondern auch der Wegfall der Steuereinnahmen aus dem Tanktourismus insgesamt zu einem Rückgang des Steueraufkommens bei gleichzeitiger erheblicher Mehrbelastung von Herr und Frau Österreicher geführt hätte.

Es ist ebenso gelungen, Begehrlichkeiten abzuwehren, wonach durch die Einberechnung externer Kosten in die Mauttarife, wie Lärm und Luftverschmutzung, zusätzliche Einnahmen aus der LKW-Maut erzielt werden sollten. "Das hätte weitere massive Standortnachteile für die heimische Wirtschaft gebracht", hält Klacska fest.

Ebenfalls erfreulich für die Verkehrswirtschaft: die festgeschriebene Forcierung des Öffentlichen Verkehrs, die Fortsetzung der Schieneninfrastrukturoffensive, die Unterstützung der Investitionen in Modernisierung, Sicherheit und Kundennutzen bei Privatbahnen, ebenso wie die geplante Modernisierung des Verkehrsrechtes, die Stärkung der Wasserstraße und nachhaltige Weiterentwicklung des Luftverkehrsstandortes Österreich.

Klacska fasst zusammen: "Wir werden auf Basis dieser Grundlage jedenfalls intensiv weiterarbeiten um die Interessen unserer Mitglieder auch in der neuen Regierungsperiode bestmöglich zu vertreten." (PM)

