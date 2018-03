Dino Sose: Wir brauchen keinen "Ausländerminister"!

BUM-Media Geschäftsführer Sose kritisiert die Umsiedelung der Integrationsagenden ins Außenministerium scharf

Wien (OTS) - Der Herausgeber der Magazine "BUM Magazin", "Gazete BUM", "Wiener Vielfalt" und Projektleiter der "Wiener Integrationswoche" Dino Sose spricht sich entschieden gegen eine Unterbringung der Integrationsagenden im Außenministerium aus. "Das Ziel der Migrationspolitik sollte sein, Barrieren abzubauen, Diskriminierung zu verhindern und Teilhabe aller Menschen in allen Bereichen zu fördern. Stattdessen wird sie zur heißen Kartoffel, welche von einem falschen Ort an einen anderen falschen Ort weitergereicht wird, nur weil Sebastian Kurz seinen Arbeitsplatz wechselt.

Integrationsagenden im Außenministerium anzusiedeln lässt eine falsche Optik entstehen: Migration und Vielfalt werden auf das "Ausländerproblem" reduziert, Migranten und Migrantinnen erneut als Außenstehende stigmatisiert. Zusammenleben, Diversität und Partizipation sind keine außenpolitischen Fragen! Migrationspolitik sollte im traditionellen Einwanderungsland Österreich ernst genommen und nicht nach personalpolitischen Überlegungen eingestampft oder herumgeschoben werden. Wichtig ist es, Fragen des Zusammenlebens fern von Sicherheitsthemen und außenpolitischen Überlegungen sowie auch losgelöst von der Person Sebastian Kurz behandeln zu können.

Die Integrationsagenden sollten in jenem Ministerium angesiedelt sein, das adäquat auf die Anliegen der in Österreich lebenden migrantischen Bevölkerung eingehen kann. Denn Vielfalt hat nichts mit Entwicklungsarbeit oder Diplomatie zu tun! Zudem fehlt in Österreich ein Konzept für die Einbindung von Zuwanderern und Zuwanderinnen, in dem nicht Leistung im Mittelpunkt steht. Wir brauchen ein Konzept das Teilhabe, Vielfalt, Gemeinsamkeit, interkulturelle Öffnung und Antidiskriminierung fördert.

Die österreichische Migrationspolitik braucht dringend eine Weiterentwicklung weg von dem Slogan "die Migranten müssen sich lohnen". Jeder in Österreich lebende Mensch gehört zu unserer Gesellschaft und sollte uneingeschränkt an allen Bereichen des Lebens teilhaben können! Nur so können wir gemeinsam und nachhaltig die Trennung zwischen dem "Wir" und "den Anderen" überwinden."

