Der Landtagsklub TS mit KO Gabmann, LAbg. Dr. Machacek und LAbg. Walter Naderer, LR Kaufmann-Bruckberger, präsentieren Agenden 2014

Rückblick auf ein erstes Jahr im NÖ Landtag und Ausblick auf 2014

Sankt Pölten (OTS) - Im Rahmen einer heutigen PK resümierten KO Ernest Gabmann und die beiden Landtagsabgeordneten Dr. Machacek und Walter Naderer über ihre bisherige Arbeit im Niederösterreichischen Landtag und setzten die Schwerpunkte für 2014.

Für Gabmann seien die politischen Schwerpunkte im Bereich der Wirtschaft und im Besonderen der KMUs zu sehen und der Mittelstand zu stärken. Als Maßnahme sehe er eine Senkung der Arbeitsnebenkosten, als auch der Ausbau der Freiheiten des Mittelstandes. "Jede Steuererhöhung bremst das Wirtschaftswachstum, wogegen Forschung, Entwicklung und Innovationen die beste Investition in die Zukunft sind", schloss sich Gabmann vielen Expertenmeinungen an.

Für Machacek habe eine Verwaltungsreform im niederösterreichischen Gesundheitswesen unter Einbindung von Experten höchste Priorität, um Mittel für präventive Maßnahmen zu schaffen und so wiederum das System zu entlasten. Ebenso seien die Einnahmen aus der Tabaksteuer zweckzubinden.

"Vorsorge statt Reparation und einer damit verbunden Kostenexplosion", schloss Machacek.

Naderer sprach sich entschieden gegen ein Ideenmonopol der ÖVP im Landtag aus, erwähnte zahlreiche eingebrachte innovative Anträge zum Wohle der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die jedoch im Landtag keine Mehrheit fanden. Weiters erinnerte er an die Situation vor genau einem Jahr, als eine Handvoll Funktionäre ohne Frank Stronach, eigenverantwortlich entschied, die Vorbereitungen für ein Antreten bei der Landtagswahl in Niederösterreich zu treffen. "Derzeit ist die Organisation der NÖ Gemeinden in 6 Gesetzen geregelt, nämlich im Stadtrechtsorganisationsgesetz, in der NÖ Gemeindeordnung 1973 und in 4 Stadtrechten der Statutarstädte, zukünftig soll ein einziges Gemeindeorganisationsrecht für alle NÖ Gemeinden gelten, denn dies würde dem Steuerzahler Unmengen an Papier und damit Geld sparen", so Naderer ein Beispiel nennend.

