Papst: Friedenslicht aus Bethlehem ist ein "starkes Zeichen"

Franziskus begrüßt Friedenslicht-Delegation aus Oberösterreich und wünscht erstmals auf Deutsch "Frohe Weihnachten"

Vatikanstadt - Linz, 18.12.13 (KAP) Das Friedenslicht von Bethlehem ist für Papst Franziskus "ein starkes Zeichen", das von Österreich aus in viele Länder gesendet wird. In seiner Generalaudienz am Mittwoch begrüßte er als einzige deutschsprachige Pilgergruppe "die Delegation des Landes Oberösterreich in Begleitung des Linzer Bischofs Ludwig Schwarz", die mit dem Licht aus der Geburtsstadt Jesu auf den Petersplatz gekommen war, um dieses dem Papst zu überreichen. Erstmals in deutscher Sprache, wünschte Franziskus in seinen Grußworten "Frohe Weihnachten!".

Das Symbol des Friedenslichtes solle den Vorsatz der Menschen stärken, "Licht der Welt zu sein, das Vertrauen und die Hoffnung als authentische Kinder Gottes ausstrahlen zu lassen", betonte der Papst weiter. Das in Bethlehem in der Geburtskirche Jesu entzündete Licht solle weiters "den Frieden Christi in unsere Familien und Nachbarschaft bringen", wünschte Franziskus, ehe er die Anwesenden segnete.

Mehr auf www.kathpress.at (forts. mgl.) jmo/pwu/

nnnn