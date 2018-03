"matinee" am 22. Dezember: Neue Folgen "Der Geschmack Europas" und "Orte der Kindheit" mit Angelika Kirchschlager

Außerdem: "Tanz & Quartett" von den Salzburger Festspielen und "Meisterstücke: Blühendes Quartett"

Wien (OTS) - Viel Neues präsentiert Clarissa Stadler in der "matinee" am vierten Adventsonntag, dem 22. Dezember 2013, ab 9.05 Uhr in ORF 2: So begibt sich die neue, bereits vierte Folge von "Der Geschmack Europas" auf Kulturreise mit dem Gaumen - diesmal in "Die toskanische Maremma", eine herbe Region abseits touristischer Trampelpfade, in der sich Küche, Kunst und Keller zwischen ländlicher Tradition und heutigem ökologischen Anspruch bewegen. Im Anschluss, um 9.35 Uhr, begleitet Peter Schneeberger in einer neuen Ausgabe von "Orte der Kindheit" Angelika Kirchschlager in ihre Salzburger Heimat: "Ich glaube nicht, dass man eine glücklichere Kindheit haben kann, als ich sie hatte", blickt die Mezzosopranistin zurück. Auch mit ihrem letzten Programmpunkt um 10.20 Uhr verweilt die "matinee" in Salzburg: Unter dem Titel "Tanz & Quartett" steht eine Aufzeichnung von den letztjährigen Festspielen auf dem Programm. Darin haben Tanz und Musik in einem Konzertabend des Hagen Quartetts und mit der Performance von Solistinnen und Solisten des Zürcher Balletts, choreographiert von Heinz Spoerli, zu kongenialer Einheit gefunden. Dazwischen, um 10.10 Uhr, präsentiert eine neue Episode der Kurzreihe "Meisterstücke" authentische heimische Handwerkskultur - diesmal geht es um "Blühendes Konfekt".

Die Sendungen im Überblick:

"Der Geschmack Europas - Die toskanische Maremma" (9.05 Uhr)

Noch für Dante Alighieri war die Maremma ein Ort wilder Tiere und dornigen Gestrüpps - die Etrusker siedelten in vorchristlicher Zeit unweit der malariaverseuchten Sümpfe, eroberten sich das Land und schufen die Grundlage für die regionalen Speisen. Durch die inzwischen trockengelegte Landschaft treiben bis heute die rauen "butteri", die maremmanischen Viehhüter, ihre Rinder - so wie vor hundert Jahren. Die jüdische Vergangenheit zeigt sich im ehemaligen Ghetto von Pitigliano, wo die süße Spezialität "sfratto" aus Nüssen und Honig zubereitet wird. Mit Wildschwein, Wein und Wasser wird in der Maremma häufig gekocht - "aquacotta", das gekochte Wasser, ist eine der berühmten Brotspeisen der Region. Zwischen "mare e monti", dem Meer und den Bergen des Landesinneren, hat sich der Geschmack der Maremma entwickelt. Der Fischer und Umweltaktivist Paolo Fanciulli kämpft für eine nachhaltige Fischerei. Vor der Küste der Maremma hat er ein Museum am Meeresboden initiiert - Marmorskulpturen sollen die Netze der Raubfischer zerreißen. Auch am Monte Amiato, am Rand der Maremma, ist ein Skulpturenpark zu finden. Der Künstler Daniel Spoerri hat in Seggiano einen 16 Hektar großen Garten mit rund hundert Installationen verschiedenster Künstlerinnen und Künstler eingerichtet. Der Erfinder der Eat Art weiß auch die Küche der Region, wie "cinghiale al cioccolato", Wildschwein in Schokoladensoße, zu schätzen.

"Der Geschmack Europas" ist eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit 3sat, hergestellt von von WDW Film. 3sat präsentiert die Folge "Die toskanische Maremma" am Montag, dem 23. Dezember, um 13.45 Uhr.

"Orte der Kindheit - Angelika Kirchschlager" (9.35 Uhr)

Die neue Folge aus der Serie "Orte der Kindheit" begleitet Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager (am 21. Dezember auch in "Christmas in Vienna") auf eine Reise in ihre Geburtsstadt Salzburg. Hier waren nicht nur die musikalische Tradition der Festspiele und die Ausbildungsmöglichkeiten für die spätere Sängerin lebensbestimmend. Zu den "wichtigen Themen" ihrer Kindheit und Jugend gehörten vor allem eine Mofa-Gang, Mozartkugeln und die Mode der 1970er Jahre. Warum das Kind Angelika immer die Prinzessin sein wollte, weshalb sie nie mit ihrer Schwester raufen musste und wie eine "Erleuchtung" im Schulbus ihren Lebensweg entschied, zeigt das halbstündige Porträt. Erzählt wird eine Geschichte voller Poesie, Wärme und Lachen, in der Angelika Kirchschlager völlig neu zu entdecken ist.

Gemeinsam mit Peter Schneeberger schaut sie sich halb belustigt, halb versonnen nochmals die Super-8-Filme der Familie an: Schaukel, Skier, Schultüte waren die Abenteuer jener Zeit und gleichzeitig Symbol für eine sorglose Kindheit in familiärer Geborgenheit. Sie ist auch die Quelle für Angelika Kirchschlagers Fröhlichkeit und Stabilität, aus der die gefragte Mezzosopranistin ihre Kraft für die anstrengende internationale Opernkarriere schöpft. Gestaltung: Ute Gebhardt

"Meisterstücke - Blühendes Konfekt" (10.10 Uhr)

Die "Meisterstücke" beobachten in ihrer aktuellen Ausgabe, gestaltet von Felix Breisach, ein ganz neues, ausgefallenes Handwerk und sein nicht nur optisch ansprechendes Ergebnis - Süßes zum Genießen. Nach diesem Motto entsteht in einer Wiener Manufaktur köstliches, "blühendes" Konfekt von Hand. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern vermittelt auch den aromatischen Duft herrlicher Blütenwiesen. Ein Programm für alle Liebhaber süßer Köstlichkeiten und für solche, die es noch werden wollen.

"Tanz & Quartett" (10.20 Uhr)

Nicht nur Konzerte und große Opern standen 2012 auf dem Spielplan der Salzburger Festspiele, auch Kammermusik und Ballett gehörten zum vielfältigen Angebot. Gekonnt setzte der Schweizer Choreograph Heinz Spoerli im Rahmen eines eigenen Konzertzyklus des international renommierten Hagen Quartetts eine Reihe klassischer Streichmusikwerke tänzerisch in Szene.

Aus dem erfolgreichen Festivalprogramm mit dem Übertitel "Über die Grenzen" zeigt die "matinee" Spoerlis Choreographie zu Franz Schuberts Streichquartett "Der Tod und das Mädchen". Solistinnen und Solisten des Zürcher Balletts erzählen mit starker tänzerischer Ausdruckskraft eine altbekannte Geschichte neu und erweitern die musikalische Ebene durch ihre Visualisierung um eine zusätzliche, emotionale Dimension. ORF-Bildregie führte Agnes Méth.

