Bures: Hochwasserschutz für Eferdinger Becken unter Dach und Fach

Wien (OTS/BMVIT) - Gestern Abend hat der Nationalrat den Hochwasserschutz für das Eferdinger Becken in Oberösterreich endgültig fixiert. Infrastrukturministerin Doris Bures hat nach dem Jahrhunderthochwasser heuer im Frühjahr gemeinsam mit dem Land Oberösterreich einen 15a-Vertrag ausgearbeitet, um die Finanzierung für das 250-Millionen-Euro-Projekt sicherzustellen. Dieses Abkommen zwischen Bund und Land Oberösterreich hat der Nationalrat gestern ratifiziert. Bures: "Ich bin wirklich glücklich darüber, dass es uns hier in Rekordzeit gelungen ist, alle Grundlagen zu schaffen, um die Gemeinden mit 30.000 Menschen auch vor einem sehr schweren Hochwasser zu schützen." ****

"Auch ein halbes Jahr nach dem verheerenden Hochwasser hat man die schrecklichen Bilder noch vor Augen. Die dramatischen Evakuierungen mit Booten und Hubschraubern haben gezeigt, wie lebensbedrohlich die Auswirkungen solcher Umweltereignisse auch in Österreich sein können", sagt Bures. Und sie betont: "Beim Hochwasserschutz befinden wir uns in einem Wettlauf mit der Zeit. Deswegen war es so wichtig, dass wir für den Schutz der Menschen im Eferdinger Becken so schnell wie möglich alle notwendigen Voraussetzungen schaffen."

"Dort, wo es möglich ist, geben wir dem Wasser Raum. Dort wo es nötig ist, werden wir Schutzwände bauen", erläutert die Infrastrukturministerin. Die Kosten von 250 Millionen Euro werden zu 50 Prozent vom BMVIT getragen, 50 Prozent übernehmen das Land Oberösterreich und die Gemeinden. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Mag.a Marianne Lackner, Pressesprecherin

Tel.: +43 (0) 1 711 6265-8121

marianne.lackner @ bmvit.gv.at