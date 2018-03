Greenpeace: Russisches Parlament stimmt für Arctic 30-Amnestie

Formelle Bestätigung heute Nachmittag erwartet

Wien (OTS) - Jene Greenpeace AktivistInnen, die nach einer friedlichen Protestaktion gegen Ölbohrungen in der Arktis zwei Monate in russischer Untersuchungshaft verbringen mussten, haben heute mit Erleichterung die positive Abstimmung des russischen Parlaments zur Amnestie verfolgt. Sie erklärten jedoch auch: "Es gibt jedoch keine Amnestie für die Arktis".

Die Duma hat heute für eine Abänderung des Amnestieantrags gestimmt, der wegen Hooliganismus Angeklagte mit einbezieht. Die Amnestie schließt somit auch die Arctic 30 mit ein - jene 28 Greenpeace-AktivistInnen sowie den freischaffenden Fotografen und den freischaffenden Kameramann, die infolge einer friedlichen Protestaktion an einer Gazprom-Ölplattform gegen Ölbohrungen in der Arktis vor drei Monaten festgenommen und angeklagt wurden. Die formelle Abstimmung wird heute Nachmittag um 16:00 Uhr Moskauer Zeit erwartet. Dass der Antrag dann zurückgewiesen wird, ist jedoch unwahrscheinlich.

Die rechtlichen Schritte gegen die Arctic 30 werden demnach mit großer Wahrscheinlichkeit bald fallen gelassen und jene 26, die keine russische Staatsbürgerschaft haben, werden nach Hause zu ihren Familien zurückkehren können sobald die Ausreisepapiere von den russischen Behörden ausgefertigt werden.

"Ich bin erleichtert, aber es gibt für mich keinen Grund zu feiern. Ich habe zwei Monate in einem Gefängnis verbracht, für ein Verbrechen, das ich nicht begangen habe. Und ich habe einer Anklage ins Auge gesehen, die als nichts anderes als absurd bezeichnet werden kann. Zumindest scheint es, dass dieses Kapitel nun offiziell bald ein Ende nimmt und wir zu unseren Familien heimkehren können. Unsere Gedanken sind jedoch bei unseren russischen Kollegen. Wenn sie die Amnestie annehmen, werden sie in ihrer Heimat rechtlich vorbelastet sein - für ein Verbrechen, das sie nicht begangen haben. Und nur deshalb, weil sie für den Schutz der Arktis eingestanden sind", so Ana Paula Maciel aus Brasilien. Sie ist eine der Greenpeace-AktivistInnen, die nach dem friedlichen Protest in der Arktis, von den russischen Behörden festgenommen und angeklagt wurde.

Wird der Antrag in einer weiteren Parlamentsrunde heute angenommen, bleibt es unklar wann genau die nicht russischen Staatsbürger unter den Arctic 30 ausreisen werden können. Bisher haben sie keine Ausreisepapiere. Unklar bleibt auch, was mit dem beschlagnahmten Greenpeace-Schiff Arctic Sunrise passiert, das nach einer Entscheidung des Internationalen Seegerichtshof, freigegeben werden müsste.

Die weltweite Solidarität und der Protest für die Freilassung der Arctic 30 beinhalteten rund 860 Protestaktionen in 46 Ländern und über 150 Städten weltweit. Mehr als 2,6 Millionen Menschen haben Briefe an russische Botschaften gesendet, um die Freilassung der Arctic 30 zu fordern. Unterstützer wie Sir Paul McCartney, Madonna, Jude Law, Ewan McGregor, Juliette Lewis, Ricky Martin, Edward Norton, Gael García Bernal, Ricardo Darín haben sich für die UmweltschützerInnen ausgesprochen, ebenso wie PolitikerInnen wie Dilma Rousseff, Angela Merkel, David Cameron, Fran ois Hollande, Ban Ki-moon and Hillary Clinton. Zwölf Nobelpreisträger haben ebenso die Freilassung der Arctic 30 gefordert, darunter Desmond Tutu, Aung San Suu Kyi and Lech Walesa.

