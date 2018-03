Köstinger: Forstwirtschaft ist Quelle für Wohlstand und Beschäftigung

Europäische Kommission präsentierte EU-Forststrategie im Agrarausschuss des EU-Parlaments

Brüssel, 18. Dezember 2013 (ÖVP-PD) "Wälder sind wichtige und unverzichtbare Ökosysteme. Durch ihre Pflege und Bewirtschaftung werden sie zu einer Quelle für Wohlstand und Beschäftigung in ländlichen Gebieten. Deshalb ist eine nachhaltige Waldbewirtschaftung eine tragende Säule der ländlichen Entwicklung und muss in der EU-Forststrategie im Vordergrund stehen", so Elisabeth Köstinger, ÖVP-Landwirtschaftssprecherin im EU-Parlament. Die Europäische Kommission präsentierte den Abgeordneten im Agrarausschuss des EU-Parlaments die neue EU-Forststrategie. ****

"Etwa 40 Prozent der Fläche der EU besteht aus Wald. Holz ist eine wichtige nachwachsende Ressource für die Verbesserung der Lebensqualität und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Gleichzeitig schützen Wälder die Ökosysteme und sind von unschätzbarem ökologischem Wert", so die EU-Abgeordnete. Die neue EU-Forststrategie soll laut Köstinger die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigen: "Es geht darum, auf welche Art und Weise forstwirtschaftliche Ressourcen zur Schaffung von Waren und Dienstleistungen genutzt werden."

Die EU-Abgeordnete fordert verstärkten Einsatz im Bereich Wissenschaft und Forschung, um die energetische Nutzung von Holz voranzutreiben und so die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. "Unsere Wälder stehen für eine gesunde Umwelt und biologische Vielfalt. Ich fordere, dass die Mitgliedstaaten auch weiterhin die alleinige Kompetenz über ihre nationale Forstpolitik haben. Vernetzung und der gegenseitige Informationsaustausch innerhalb der EU können aber maßgeblich zur Schaffung nachhaltiger Forststrategien beitragen", so Köstinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Köstinger, MEP, Tel.: +32-2-284-5211

elisabeth.koestinger@ep.europa.eu

Anna Meusburger M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-493-183-297,

anna.meusburger@ep.europa.eu