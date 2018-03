Korun zum Internationalen Tag der MigrantInnen: Potentiale durch Chancengleichheit zum Erblühen bringen

Grüne: "Entsorgung" des Staatsekretariats für Integration enttäuscht Hoffnungen für mehr Einsatz für Chancengleichheit

Wien (OTS) - "Wenn wir uns am heutigen internationalen Tag der MigrantInnen einmal in unserem direkten Umfeld umsehen, sehen wir wie vielfältig unsere Schulen, unsere Nachbarschaft, unsere Kollegenschaft und unser Bekanntenkreis geworden sind. Unser Ziel sollte sein, diese Potentiale für unsere gemeinsame Zukunft zum Erblühen zu bringen. Wie? Indem wir Einwanderung als jenes Potential sehen, das es im täglichen Leben schon längst ist und indem wir mehr Maßnahmen zur Verwirklichung von Chancengleichheit setzen. Denn erst dort, wo Menschen eine Chance habe, ihre Potentiale einzusetzen, können sich diese auch frei entfalten", sagt Alev Korun, Migrations-und Integrationssprecherin der Grünen.

"Chancengleichheit wird zum Beispiel durch die Förderung der Mehrsprachigkeit, die Gesamtschule, anonymisierte Bewerbungsverfahren und nicht zuletzt auch durch eine erreichbare Staatsbürgerschaft erhöht. Auch die Anerkennung, dass die erste MigrantInnengeneration, die vor rund 50 Jahren nach Österreich gekommen ist um hier zu arbeiten, viel für Österreich geleistet hat, gehört dazu", meint Korun.

"Die 'Entsorgung' des eben vor zwei Jahren gegründeten Staatsekretariats für Integration ins fachfremde Außenministerium, wo es thematisch isoliert ist, war kein guter Start in die neue Regierungsperiode. Die Behandlung eines so zentralen Zukunftsthemas als Halbtagsbeschäftigung und 'Anhängsel' eines Regierungsmitglieds entwertet das Thema und lässt nicht gerade hochkonzentrierte Arbeit an zentralen Themen der Integration und Chancengleichheit erwarten", warnt Korun.

