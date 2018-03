Karlheinz Töchterle, Adele Neuhauser, Hermann Nitsch und Sabine Perzy zu Gast in "Stöckl."

Am 19. Dezember um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im Nighttalk "Stöckl." treffen am Donnerstag, dem 19. Dezember 2013, um 23.05 Uhr in ORF 2 Persönlichkeiten aus Kunst, Handwerk und Wissenschaft aufeinander. Was sagt Karlheinz Töchterle zu den heftigen Reaktionen auf die Fusion von Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium? Außerdem zu Gast bei Barbara Stöckl: Die erst 24-jährige Unternehmerin Sabine Perzy, Publikumsliebling Adele Neuhauser und Aktionskünstler Hermann Nitsch, der mit 75 Jahren noch immer für Aufregung sorgt.

Karlheinz Töchterle - Der ehemalige Wissenschaftsminister über seine Zukunftspläne

"Möge das einigermaßen riskante Experiment gelingen" - mit diesen Worten übergab der scheidende Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle am Montag im Rahmen der Angelobung der neuen Regierung sein Ressort an seinen Nachfolger, Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. Die Fusion des Wissenschafts- und Wirtschaftsministeriums sorgt nach wie vor für heftige Proteste bei Studenten, Rektoren und vielen Forschern. In "Stöckl." spricht der Tiroler über die aktuellen Entwicklungen und seine persönlichen Zukunftspläne.

Adele Neuhauser über ihre Rolle in Harald Sicheritz' Komödie "Bad Fucking"

Die Schauspielerin Adele Neuhauser ist aus der deutschsprachigen Fernsehkrimi-Szene nicht mehr wegzudenken. Seit einigen Jahren begeistert sie das TV-Publikum nicht nur als unkonventionelle Ermittlerin Bibi Fellner im "Tatort", sondern auch als kantige Bäuerin und Hobbyermittlerin Julie Zirbner in der Krimiserie "Vier Frauen und ein Todesfall". Ab 20. Dezember ist die frühere Theaterschauspielerin in der vom ORF geförderten Komödie "Bad Fucking" von Harald Sicheritz als Innenministerin Mizzi Sperr im Kino zu sehen.

Hermann Nitsch - Der Aktionskünstler über sein skandalträchtiges Leben

Im August feierte der Mitbegründer des Wiener Aktionismus, Hermann Nitsch, seinen 75. Geburtstag. Stoff für Skandale liefert er immer noch: Für eine Ausstellung in Neapel fügte eine österreichische Künstlergruppe Nitsch und andere namhafte Personen als mythologische, leicht bekleidete Figuren in antike Fresken ein. Das italienische Kulturministerium wollte die Ausstellung verbieten lassen. In einer Zeit, in der seine Werke mittlerweile in Ministerbüros hängen, ein heimlicher Sieg für Hermann Nitsch? In "Stöckl." spricht der Künstler über Skandale als Jungbrunnen, seine Pläne für das nächste "Orgien und Mysterien Theater" und den Alltag als Schlossherr.

Sabine Perzy leitet in vierter Generation die älteste Schneekugelmanufaktur der Welt

Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, für Sabine Perzy schneit es täglich! Die 24-Jährige leitet bereits in vierter Generation die "Original Wiener Schneekugelmanufaktur". Die Entscheidung, den Traditionsbetrieb in die Zukunft zu führen, hat sich die gelernte Werkzeugbautechnikerin nicht leicht gemacht. Besonders zu Weihnachten reißen sich Kunden nicht nur in Österreich, sondern auch in den USA, Japan und dem arabischen Raum um die nostalgischen Wiener Schüttelkugeln, die einen in winterliche Weihnachtstimmung versetzen.

"Stöckl." ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

