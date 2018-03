ÖVP Mariahilf: Kategorisches Nein zur alternativen Linienführung des 13A ist nicht akzeptabel

Wien (OTS) - "Über alle Parteigrenzen hinweg wurde im Mariahilfer Bezirksparlament am 12. Dezember ein Allparteienantrag an die Wiener Stadtregierung angenommen, Alternativen zur derzeitigen Linienführung des 13A durch die Windmühlgasse zu untersuchen. Das kategorische Nein der Stadtregierung gegenüber den Wünschen der Anrainer-Initiative in der Windmühlgasse ist daher weder verständlich noch akzeptabel", so der Obmann der ÖVP Mariahilf Gerhard Hammerer in einer knappen Reaktion.

Gerhard Hammerer: "Bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der neuen Linienführung des 13A durch die Windmühlgasse hat sich massiver Protest im Grätzel geregt, der von allen politischen Parteien im Bezirk unterstützt wurde. Noch im Sommer dieses Jahres wurden auf Wunsch der Anrainer Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gesetzt, dann hat die rot-grüne Stadtregierung ohne Einbeziehung der Bezirkspolitik anders entschieden. Dass Vizebürgermeisterin Renate Brauner jetzt nicht einmal zu einem Gespräch mit der Bürgerinitiative bereit ist sondern von vornherein alle Alternativen ablehnt, zeugt weder von Bürgernähe noch von Diskussionskultur."

"Gott sei Dank ist es aufgrund des massiven Drucks der Bürger, der Medien und der Oppositionsparteien in dieser Stadt gelungen, eine grundsätzliche Befragung zur Neugestaltung der Mariahilfer Straße durchzusetzen. Und wenn die Bevölkerung mehrheitlich für die ursprüngliche Variante vor der Testphase votiert, dann besteht weder für die rot-grüne Stadtregierung noch für die Wiener Linien ein triftiger Grund, an der derzeitigen Routenführung des 13A durch die Windmühlgasse festzuhalten. Die Anrainerinnen und Anrainer im Grätzel Windmühlgasse haben auch nach der gestrigen Ablehnung durch die Stadtregierung weiterhin unsere vollste Unterstützung", so Hammerer abschließend.

