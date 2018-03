"Eco" über die Auswirkungen des neuen Regierungsprogramms

Wer gewinnt, wer verliert - Die konkreten Auswirkungen des neuen Regierungsprogramms

Die Regierung steht - und hat ihre Pläne offengelegt. Das Regierungsprogramm kennt Gewinner und Verlierer. Bis 2016 soll es ein Nulldefizit geben, und das werden viele Österreicher/innen deutlich zu spüren bekommen. Denn die Bürgerinnen und Bürger sollen insgesamt um eine Milliarde mehr an Steuern und Abgaben abliefern. "Eco" zeigt, wie viel die einzelnen Österreicher, ob Arbeitnehmer, Konsument oder Unternehmer, profitieren oder belastet werden. So werden Zigaretten, Sekt, hochprozentige Alkoholika sowie Autos empfindlich teuer. Dafür werden Managergehälter über 500.000 Euro/Jahr und "Golden Handshakes" steuerlich schlechter gestellt. Eine schöne Weihnachtsüberraschung gibt es für Familien: Die Familienbeihilfe wird angehoben, festen Zahnersatz und Mundhygiene für Kinder sollen künftig die Krankenkassen zahlen. Bericht: Christina Kronaus, Beate Haselmayer, Bernadette Ritter.

Geldanlage in Immobilien - Die Risken von Grund und Boden bis zur Vorsorgewohnung

Etliche gute Gründe sprechen dafür, direkt in Immobilien zu investieren: sei es, um der monatlichen Miete zu entgehen, für das eigene Alter vorzusorgen oder den Nachwuchs beim Start in den Ernst des Lebens zu unterstützen. Selten wird so viel Geld in die Hand genommen wie bei einem Immobilienkauf. Eine 50-Quadratmeter-Wohnung in Innsbruck oder Wien kostet gut und gern 150.000 Euro. Doch ein Wohnungskauf ist eine komplexe Angelegenheit, die gut mit dem eigenen Vermögen und Einkommen abzustimmen ist. Und sogenannte "Vorsorgewohnungen" sind zwar in gewissem Ausmaß eine sichere Investition, doch nicht unbedingt ein Ertragsgarant. "Eco" behandelt die vielfältigen Arten, Geld in Immobilien anzulegen: Was gilt es zu beachten, wenn man Grund und Boden kauft? Ist es nicht bequemer in Immobilienaktien, Immo-Fonds oder in Wohnbauanleihen zu investieren? Worin liegen die Unterschiede bei Chancen und Risken? Ein Bericht von Katinka Nowotny.

Umbruch bei den Banken: Online-Banking und neuer Service kosten österreichische Arbeitsplätze

Hochsaison und Hektik herrscht in den heimischen Bankzentralen - in den "Zukunftswerkstätten" ebenso wie bei den Betriebsräten. Während die Vordenker grübeln, wie sie mit neuen Produkten und einem neuen Service Kunden halten und gewinnen können, kämpfen die Personalvertreter darum, Hunderte Arbeitsplätze zu erhalten. Die Ursachen sind transparent: Einerseits sind es die Nachwirkungen der globalen Bankenkrise und der Kostendruck, andererseits sind es z. B. die verlockenden Applikationen für Tablets und Smartphones, die das tägliche Bankgeschäft total verändern. "Eco" zeigt, welche Veränderungen sich bei Beratung, Öffnungszeiten und Online-Banking abzeichnen - und wie viele Arbeitsplätze und Filialstandorte dadurch verloren gehen könnten. Ein Bericht von Günther Kogler.

