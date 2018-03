Grüne Wien/Vana: Faire Entlohnung für öffentlichen Dienst!

Wien (OTS) - "Die Gehälter der Bediensteten im öffentlichen Dienst sollen im kommenden Jahr zumindest um die Inflationsrate von 2,3 Prozent erhöht werden", dafür spricht sich Monika Vana, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen Wien anlässlich der heute stattfindenden Demonstration, zu der die Gewerkschaften GÖD und GdGd aufgerufen haben, aus. Vana: "Die Mieten und Lebenskosten steigen auch für öffentlich Bedienstete. Die Abgeltung der Inflation würde zumindest den Reallohnverlust eindämmen. Von einer Lohnerhöhung kann bei reiner Inflationsabgeltung ohnedies keine Rede sein. Im Grunde frisst die Inflation die Lohnerhöhung auf. Ich habe Verständnis für den Unmut der Gewerkschaften über das bisherige Angebot der Bundesregierung. Gut ausgebaute öffentliche Dienstleistungen brauchen motivierte und fair entlohnte MitarbeiterInnen."

Die Bundesregierung will die Gehälter der öffentlich Bediensteten lediglich um 1,7 Prozent erhöhen. Die Gewerkschaften fordern zumindest die Abgeltung der Inflation. "Die Gehaltsanpassungen im öffentlichen Dienst waren in den letzten Jahren bescheiden. Zuletzt gab es eine Nulllohnrunde. Gerade jetzt ist es notwendig, die Kaufkraft zu stärken. Der private Konsum ist eine wichtige Stütze für die gesamte Wirtschaft. Sinkende Realeinkommen sind kontraproduktiv für den Wirtschaftsstandort Österreich, insbesondere für Wien. Ich unterstütze den Protest", so Vana abschließend.

