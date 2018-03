Marc Cain "Love in every detail"

Neuer Messestand auf der Panorama in Berlin 14.-16. Januar 2014

Bodelshausen (ots) - Unter dem Motto "Love in every detail" wird neben den neuen Herbst/Winter 2014 Kollektionen auch das neue Storekonzept in der neuen Messehalle "The Mall" präsentiert.

"Love in every detail" zieht sich durch die gesamten Herbst/Winter 2014 Kollektionen. Herz- Hangtags an den verschiedenen Styles geben Auskunft über die Herkunft der Kollektionen wie zum Beispiel "Made in Germany" oder andere Besonderheiten. Neben den neuen Herbst/Winter 2014 Kollektionen Marc Cain Collections und Marc Cain Sports gibt es auch zwei neue Separates Themen: "Business" und "Dresses".

Die "Love in every detail" Thematik erscheint nicht nur in den Kollektionen, sondern auch auf dem neuen Messestand: In einem abstrahierten Marc Cain Store wird das neu entwickelte Marc Cain Storekonzept mit den innovativen Materialien, Möbeln und dem neuen Farbthema Schwarz- Weiß-Gold erstmalig vorgestellt. Die Hangtags geben wie bei den Kollektionen Auskunft über Lieferant bzw. Handwerker und was das jeweils Besondere ist, z. B. Produktion "Made in Germany".

Der Stand weist die klassischen Merkmale eines Stores auf: Kasse, Umkleidekabine, Kaffeenische, Warenträger, Vorlagetische sowie eine Lounge mit Accessoirepräsentation. Über dem Mittelraum schweben drei Herzschaukeln, in denen jeweils eine Schaufensterfigur sitzt.

Marc Cain "Stars, Dots & Hearts" Fashion Show anlässlich der Mercedes-Benz Berlin Fashion Week

Unter dem Motto "Stars, Dots & Hearts" werden im Rahmen einer exklusiven Show die neuen Looks der kommenden Herbst/Winter 2014 Kollektionen präsentiert. Revolution und Romance vereinigen sich. Grungig im Stil der 90er Jahre, kombiniert mit Punk- und Bikerdetails, veredelt durch modern-feminine, luxuriöse Elemente: Man darf gespannt sein auf die neuen Kollektionen im Rahmen der Fashionshow mit nationalen und internationalen Gästen. Donnerstag, 16. Januar 2014, 16:30 Uhr By invitation only.

