PONS Herbstprogramm 2013: Standardwörterbuch

Viel mehr als ein Wörterbuch - der Klassiker neu aufgelegt

Von wegen dasselbe in Grün - neues Design, extra übersichtliches Layout und alle wichtigen Vokabeln für die Alltags- oder die Hochsprache: Das neue PONS-Standardwörterbuch kann alles, was ein richtig gutes Wörterbuch können muss. Und bietet noch viel mehr:

Brief- und E-Mail-Vorlagen für jeden Anlass, SMS-Abkürzungen, landeskundliche Informationen. Außerdem ermöglicht es, ganz zeitgemäß, sowohl analoges als auch digitales Nachschlagen. Erhältlich für Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Umfassend, zuverlässig und extra übersichtlich: Das neue Standardwörterbuch von PONS wartet mit 75.000 Stichwörtern, Wendungen und dem kompletten Wortschatz für das europäische Sprachenzertifikat auf. Dabei werden alle Sprachniveaus vom Slang über den familiären Sprachgebrauch bis zur gehobenen Sprache berücksichtigt. Unübersetzbare Wörter und Eigennamen? Kein Problem. Sie werden in der anderen Sprache umschrieben und erklärt. Neu: ein besonders übersichtliches Wegweisersystem erleichtert das schnelle Nachschlagen. Ebenfalls neu: die Kombination aus gedrucktem Buch und seiner elektronischen Version. Die Digitalausgabe ist im Preis inbegriffen, für PC und Mac geeignet - und komplett vertont! So lassen sich Aussprache und Hörverstehen bestens üben. Ein zeitgemäßes Wörterbuch zum Blättern, Lesen, Scrollen und Hören, ganz nach Belieben.

Kompaktes Zusatzwissen für Alltag und Weiterbildung

40 Extraseiten im Mittelteil des Buches geben jede Menge anschauliche Tipps zum Thema Schriftverkehr in der fremden Sprache, von der Weihnachtskarte über die Hotelbuchung bis zur Bewerbung. Sie zeigen die passenden Anrede- und Grußformeln und die für jeden Anlass typischen Sätze in voller Länge. Besonders hilfreich für den privaten Gebrauch: eine Liste der wichtigsten SMS-Abkürzungen. Farblich hervorgehobene Infokästen zwischen den Wörterbuch¬einträgen verraten viel Wissenswertes über Land und Leute und lassen den Leser noch tiefer in die fremde Sprachwelt eintauchen.

Seit Oktober ist das Standardwörterbuch von PONS im Buchhandel und unter www.pons.de zum Preis von 17,99 Euro erhältlich, in den Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfragen per Mail an susanne.boscher @ prospero-pr.de.

