Internetvertrieb wird auch für Versicherungen immer wichtiger

UNIQA erweitert Onlineangebot

Wien (OTS) -

UNIQA erweitert das Internetangebot um eine Jugend-Bündelversicherung, die Unfall-, Wohnungs- und Rechtschutzschäden abdeckt

Onlinevertrieb steht bei UNIQA nicht in Konkurrenz zum Stammvertrieb

Dank Smartphones ist das Internet überall und zu jeder Zeit verfügbar - wer online nicht findet was er sucht, geht zur Konkurrenz

In Österreich ist die Handydichte deutlich höher als im EU-Durchschnitt. Doch nicht das Handy hat alles verändert, sondern erst das Smartphone, mit dem es möglich wurde, zu jeder Zeit online zu sein. Ein Trend, dem sich auch Versicherungen nicht verschließen können. Laut einer aktuellen Accenture-Studie planen mehr als drei Viertel der europäischen Versicherungsunternehmen einen Ausbau ihrer Investitionen in die digitale Transformation ihrer Kundenkontakte-und Vertriebsfunktionen. UNIQA Österreich hat Anfang 2013 die ersten Produkte fit gemacht für das Internet. Neben einer Online-Reisestornoversicherung, einer Auslands-Krankenversicherung und einem Reiseversicherung-Rundumschutz kommt jetzt das Jugendprodukt Fun & Clever dazu.

Sabine Usaty-Seewald, Leiterin des Alternativvertriebs bei UNIQA Österreich: "Bereits jeder dritte Jugendliche besitzt ein Smartphone und hat so das Internet immer parat. Wenn wir dem Kunden besten Service bieten wollen, muss er uns überall dort finden, wo er uns sucht. Das ist zunehmend im Internet." Dabei geht es nicht darum, traditionell angestammten Vertriebsschienen durch das Internet Konkurrenz zu machen, sondern vielmehr darum, dass einfach immer öfter der Erstkontakt online stattfindet - besonders bei jüngeren Kunden. Usaty-Seewald: "Beratung ist bei vielen Produkten unerlässlich. Vor allem wenn es sich um einen Versicherungsschutz handelt, der im Laufe der Zeit immer wieder an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden muss. Das geht natürlich nicht übers Internet. Deswegen bekommen alle Kunden, die über das Internet Kontakt zu UNIQA aufnehmen, automatisch einen Berater zugewiesen."

Fun & Clever Basis-Schutz für Jugendliche

Ab einer Prämie von 11,19 Euro pro Monat können Jugendliche den Basis-Schutz Fun & Clever online abschließen. Voraussetzung dafür ist, dass der Jugendliche zwischen 15 und 27 Jahre alt ist. Die Jugend-Bündelversicherung inkludiert eine Unfallversicherung (Versicherungssumme 75.000 Euro, 300 Prozent Progression, also bei 100prozentiger Invalidität bis zu 225.000 Euro, Bergungskosten 10.000 Euro und Unfalltod 5.000 Euro) eine Privathaftpflichtversicherung (Versicherungssumme 730.000 Euro), eine Wohnungsversicherung (Versicherungsschutz ohne Glasbruch 10.000 Euro) sowie eine Rechtschutzversicherung (Versicherungssumme 100.000 Euro).

Gleiche Tarife wie beim Berater

UNIQA Österreich verfolgt im Internet eine andere Strategie als die meisten Mitbewerber. Wer auf www.uniqa.at eine Versicherung abschließt, erhält dieselben Produkte die auch im traditionellen Vertrieb abgeschlossen werden können. Usaty-Seewald: "Einige Versicherungen entwickeln für den Internetabschluss spezielle Tarife. Die sind dann zwar günstiger, aber meistens auch mit einer reduzierten Deckung ausgestattet. Genau deswegen hat sich UNIQA gegen spezielle Internet-Tarife entschieden. Wir wollen, dass unsere Kunden die gleiche Qualität erhalten, egal ob sie im Netz oder beim Berater eine Polizze zeichnen."

Wer behauptet, dass Onlinevertrieb dem Stammvertrieb Geschäft wegnimmt, lebt nicht im hier und jetzt. "Tatsache ist, dass Kunden die über das Internet bei einem Versicherer nicht finden was sie suchen zum nächsten Anbieter gehen", konstatiert Usaty-Seewald.

UNIQA Österreich

Die 5.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 2,4 Millionen Kunden mit rund 6,3 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und 394 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreicht 2012 einen Marktanteil von 14,4 Prozent und ist damit die größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist - laut unabhängigen Untersuchungen - seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.

UNIQA Insurance Group AG

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). 22.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 19 Ländern rund 9,2 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 22 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause:

Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in Italien, der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Rückfragen & Kontakt:

UNIQA Insurance Group AG

Carolina Burger

Pressesprecherin UNIQA Österreich

Tel: (+43 1) 211 75-3233

Mobil: (+43 664) 215 54 28

E-Mail: carolina.burger @ uniqa.at