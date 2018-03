Caritas zu neuen EU-SILC Armutszahlen

Michael Landau: "Es gibt mehr armutsgefährdete Menschen in Österreich als bisher angenommen, das muss für die Regierung ein Alarmzeichen sein!"

Wien (OTS) - Erstmals wurde bei der Erhebung der Einkommen auf die Verwaltungsdaten zurückgegriffen. Bisher wurden ausschließlich die BürgerInnen nach ihrem Einkommen befragt. Dabei wurden die Niedrigeinkommen zu hoch und die Höchsteinkommen zu niedrig dargestellt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich mehr armutsgefährdete Menschen in Österreich gibt als mit der bisherigen Methodik erhoben. Insgesamt sind 1, 2 Mio. Menschen oder 14,4 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet. "Diese verlässlichere Form der Einkommenserhebung zeigt auch mehr Ungleichverteilung bei den Einkommen als bisher dargestellt. Das ist eine gesellschaftlich ungesunde und wirtschaftlich problematische Entwicklung, die hier offen gelegt wird" so Michael Landau.

"Erhöhte Armutsgefährdung weist der Bericht, wie alle Jahre wieder, bei Alleinerziehenden und mehr-Kind-Familien und langzeitarbeitslosen Menschen auf. Auch Menschen mit Migrationshintergrund sind in erhöhtem Maße betroffen. Armut ist vor allem auch Frauenarmut. Diese Ergebnisse spiegeln sich in unseren Sozialberatungsstellen österreichweit wieder. Es sind genau diese Zielgruppen, die als letzten Ausweg die Caritas aufsuchen", so Michael Landau.

Wohnkosten steigen weiter

Insgesamt geben 20 Prozent der Bevölkerung über ein Viertel ihres Einkommens für Wohnen aus. (Vgl. EU-SILC 2011: 18,2 Prozent)! "Hier gibt es im Regierungsprogramm einige gute Ansätze, wie das Bekenntnis zur Zweckbindung der Wohnbauförderung und der Rückflüsse. Das alleine wird aber nicht reichen. Wir brauchen ein neues Mietrecht, das mehr Fairness, mehr Transparenz bringt. Und es braucht tatsächlich eigenmittelfreie Wohnungen", fordert der Caritas Präsident. Und nach wie leben rund 263.000 Menschen in Wohnungen, die sie nicht angemessen warm halten können.

Zu hohe Belastung der Löhne

Steuern und Sozialabgaben belasten die Arbeitseinkommen überdurchschnittlich stark. "Besonders bei Menschen mit niedrigen Einkommen wirkt sich diese Belastung der Arbeitseinkünfte fatal aus. Working poor beschreibt die Zwickmühle, in der sich die betroffenen Menschen befinden. Hier müssen wir gegensteuern. Es reicht nicht aus, die Senkung des Eingangssteuersatzes in Richtung 25 Prozent, wie es das Regierungsübereinkommen vorsieht, nur anzudenken. Es müssen konkrete Schritte gesetzt werden", so Michael Landau.

Niedrige Bildung beschleunigt Armut

Die Zahlen zeigen wieder einmal sehr deutlich, dass die Armutsgefährdung bei Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss überdurchschnittlich hoch ist (20 Prozent). Dies unterstreicht die Wichtigkeit eines Bildungssystems, das alle Menschen, egal welcher sozialen oder geographischen Herkunft, auf die Bildungsreise mitnimmt. "Bildungsarmut ist oft der erste Schritt in die materielle Armut. Wir dürfen kein Kind zurücklassen. Dafür wünsche ich mir engagierte Reformen, die in der Lage sind, Armutskreisläufe zu durchbrechen", fordert Michael Landau.

Positive Tendenz bei ausgrenzungsgefährdeten Personen

Die EU Mitgliedsländer haben sich mit der EU 2020 Strategie dazu verpflichtet, den Anteil von ausgrenzungsgefährdeten Personen um 20 Millionen zu reduzieren. Das sind armutsgefährdete, erheblich benachteiligte Menschen oder Menschen in Haushalten mit keiner oder sehr geringer Erwerbsintensität. Die neuen EU-SILC Zahlen zeigen für Österreich einen Rückgang bei dieser Personengruppe. "Im Vergleich zu den anderen EU-Staaten ist Österreich bisher gut durch die Krise gekommen. Das ist erfreulich, aber kein Grund zufrieden zu sein. Wir müssen gerade in den kommenden Jahren die großen Herausforderungen ernsthaft und mutig angehen", fasst Michael Landau die Ergebnisse zusammen.

