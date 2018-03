vida: EU-Kommission plant "größten Eisenbahnraub aller Zeiten"

4. EU-Eisenbahnpaket zerstört integrierte Bahnen wie ÖBB und sabotiert Bemühungen um integrierten Taktfahrplan - EU untergräbt nationale Bahnpolitik

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Europäische Kommission ist ihrem absurden Ziel, dem größten Eisenbahnraub aller Zeiten, einen Schritt näher gerückt", kritisiert Roman Hebenstreit, Vorsitzender des Fachbereichs Verkehr in der Gewerkschaft vida, die gestrige Abstimmung im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments. Die Abstimmung ist mehrheitlich zugunsten des von der EU-Kommission geplanten 4. EU-Eisenbahnpakets ausgegangen. "EU-Verkehrskommissar Kallas will den Bürgern ihre integrierten staatlichen Bahnen rauben, um die besten Stücke dann an private Konzerne zu verscherbeln", warnt Hebenstreit, der erneut an die EU-Verkehrsminister und -Parlamentarier appelliert, die Pläne der Kommission abzulehnen.

Chaos und Verschlechterungen seien durch das 4. Eisenbahnpaket für unzählige Fahrgäste zu befürchten, wenn sich private Anbieter nur mehr die Rosinen am Schienenmarkt herauspicken könnten. Die Mitglieder des EU-Verkehrsausschusses, die gestern mehrheitlich den Plänen der Kommission zugestimmt haben, müssten dafür die volle Verantwortung übernehmen und den Bürgern Rechenschaft ablegen, so Hebenstreit.

"In Österreich hat man in den vergangenen Wochen bereits einen bitteren Vorgeschmack darauf bekommen, welche unangenehmen Folgen die Eisenbahnliberalisierung für tausende Pendler plötzlich haben kann, wenn nur mehr der Euro und der Kostenstift bei der Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Verkehrsdienstleistungen regieren", kritisiert Hebenstreit. Die Politik dürfe so etwas nicht zulassen. "Weitere Schienenmarktliberalisierungen müssen von Rat und Parlament verhindert werde", bekräftigt der Gewerkschafter.

Die EU-Kommission schlage mit dem 4. Eisenbahnpaket als weiteren Liberalisierungsschritt die strikte Trennung von Absatz- und Infrastrukturgesellschaften von integrierten Eisenbahnen vor. Für unsere heimischen Bahnen hätte das katastrophale Folgen bis hin zur Existenzbedrohung. Mehrkosten würden auf sie zukommen, weil Synergien in den Unternehmen verloren gingen. "Der in Österreich geplante integrierte Taktverkehr wie auch ein einheitliches und einfacheres Tarifsystem müssten durch den Feldzug der EU-Kommission gegen die integrierten Bahnen dann zugunsten des Profits einiger weniger zu Grabe getragen werden", kritisiert Hebenstreit.

Die österreichische Bundesregierung habe sich im neuen Regierungsabkommen zur Beibehaltung des integrierten nationalen Bahnsystems bekannt. In Bezug auf die ÖBB und im Hinblick auf einen leistungsfähigen sowie leistbaren öffentlichen Verkehr für die Bevölkerung habe sie auf das Konzept des Privatisierens um des Privatisierens willen verzichtet. "Der Verkehrskommissar untergräbt mit seinem 4. Eisenbahnpaket diese vernünftige nationale Verkehrspolitik in übelster Art und Weise", betont Hebenstreit.

"Die Kommission muss endlich einsehen, dass die Vollliberalisierung der Bahnen bereits gescheitert ist. Weder hat sie zu fairem Wettbewerb geführt noch gelang die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene zugunsten der Umwelt. Vielmehr bleiben die Bahnkunden, die Beschäftigten durch Lohn- und Sozialdumping sowie die Steuerzahler als Verlierer übrig. Außer gefährlicher Riesen-Lkw namens Gigaliner und eine Zerstörung der Bahnen hat EU-Verkehrskommissar Kallas den Bürgern offensichtlich nichts mehr zu bieten", so Hebenstreit.

Die Gewerkschaft vida verlangt, dass das 4. Eisenbahnpaket gestoppt wird und fordert:

+ Klares Bekenntnis zur Direktvergabe in Österreich bzw. Wahlfreiheit zwischen

Direktvergabe und Ausschreibung von Schienenpersonenverkehren

+ Qualitäts- und Sozialstandards bei Ausschreibungen verpflichtend beibehalten

+ Bedienstete müssen bei einem Betreiberwechsel zumindest zu den bisherigen Arbeitsbedingungen wechseln können

+ Unbedingter Vorrang für integrierten Taktverkehr

+ Kein weiteres "Rosinenpicken" durch völlig freien Zugang für eigenwirtschaftlich agierende private Personenverkehrsanbieter

+ Keine Zerschlagung von integrierten Bahnen

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Hansjörg Miethling

Tel.: 01 53444 79 261

Mobil: 0664/61 45 733