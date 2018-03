ORF-Radios: Das Ö3-Programm an den Festtagen - "Frohe Weihnachten, Österreich!"

Wien (OTS) - Festtagsstimmung im Programm von Hitradio Ö3: Auch heuer begleitet Ö3 seine HörerInnen mit einem speziellen Programm durch die Weihnachtszeit.

In den Tagen rund um Weihnachten steht im Hitradio Ö3 die ORF-Sozialaktion "Licht ins Dunkel" im Vordergrund. Bereits zum neunten Mal verwandelt die Ö3-Wundertüte als bargeldlose Spendenvariante alte Handys in eine wertvolle Spende für Familien in Not in Österreich. Jedes in der Ö3-Wundertüte portofrei verschickte Handy wird zur Spende für die Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und der Caritas. Ö3 berichtet, wie und warum Familien in Österreich in Notsituationen kommen, thematisiert ihre Lebensgeschichten und die oft kurzen Wege in die Armutsspirale. Es wird aber auch gezeigt, wie die Hilfsnetzwerke ineinander greifen, wie vor allem die Familie, Nachbarn, Gemeinden und letztlich auch der "Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds" Familien in Not auffangen und ihnen nach Schicksalsschlägen wieder eine Perspektive geben.

Die Team Österreich-Tafel zu Weihnachten

"Ich bin wie im Schlaraffenland - ich bin es gewohnt, in der Woche ein Kilo Brot und ein Packerl Butter zu essen" - sagt ein Gast bei der Team Österreich-Tafel in Güssing. Er ist einer von 3.000 Bedürftigen im ganzen Land, die Samstag für Samstag für ihre Familien bei einer der 81 Team Österreich-Tafeln Gratis-Überschuss-Lebensmittel mitnehmen und damit ihr mehr als knappes Familienbudget entlasten können.

Auch am letzten Samstag vor dem Heiligen Abend haben die Team Österreich-Tafeln offen. Die ehrenamtlichen HelferInnen des Team Österreich spenden ihre Zeit, sammeln Überschuss-Waren ein und geben sie an Gäste in den verschiedensten Notlagen weiter.

Diese leise und besondere Seite des Weihnachtsfestes wird an diesem Tag im Hitradio Ö3 hörbar werden.

Das Ö3-Programm zu Weihnachten

Dienstag, 24. Dezember 2013

Der "Ö3-Weihnachtswecker" (06.00-10.00 Uhr): Aufstehen und auf's Christkind warten! Moderiert vom Ö3-Wecker-Team mit Robert Kratky und Lisa Hotwagner. Um 9.00 Uhr findet die Scheckübergabe der Aktion "Ö3-Wundertüte" vom Ö3-Wecker-Team an Licht ins Dunkel statt.

Das "Ö3-Weihnachtsradio" (10.00-15.00 Uhr): Ö3 wünscht frohe Weihnachten! Moderiert von Martina Rupp. Die letzten Stunden vor dem Fest sind u.a. Eltern berühmter Kinder, die über ihr persönliches Weihnachtsfest erzählen und ÖsterreicherInnen, die den Weihnachtstag im Ausland verbringen, gewidmet.

"Radio Christkindl" (15.00-24.00 Uhr): Hitradio Ö3 am Heiligen Abend! Moderiert von Sheyda Kharrazi (15.00-19.00 Uhr) und Julian Heidrich (19.00-24.00 Uhr), die den ganzen Abend für die Ö3-HörerInnen da sind und Weihnachts-Musikwünsche erfüllen. "Stille Nacht, heilige Nacht" ist stündlich von 15.57 Uhr bis 19.57 Uhr zu hören und das Weihnachtsevangelium nach Lukas ebenfalls stündlich von 16.53 Uhr bis 19.53 Uhr.

Mittwoch, 25. Dezember & Donnerstag, 26. Dezember 2013

Der "Ö3-Pleiten-, Pech- und Pannendienst" (jeweils von 6.00-12.00 Uhr): Schönen Feiertag Österreich! Moderiert von Thomas Kamenar. Egal ob bei der Lieferung vom Weihnachtsgeschenk wichtige Teile verloren oder kaputt gegangen sind oder ob Probleme bei der Zubereitung des Festessens auftreten - im Ö3-Pleiten-, Pech- und Pannendienst kann man unter 0800 600 600 (kostenlos aus ganz Österreich) einen Hilferuf starten. Die Ö3-Gemeinde wird mit Sicherheit helfen.

Freitag, 27. Dezember 2013

"Die Besten 40 - Ö3-Austria Top 40 Jahrescharts" (19.00-22.00 Uhr):

Am letzten Freitag des Jahres präsentiert Ö3-Moderator Gustav Götz die Ö3-Austria Top 40 Jahreswertung 2013.

Der Jahreswechsel im Hitradio Ö3

Der "Ö3-Silvester-Countdown" am Dienstag, 31. Dezember 2013 (12.00-19.00 Uhr): Moderiert von Elke Lichtenegger.

"Silvester Royal" am Dienstag, 31. Dezember 2013 & Mittwoch, 01. Jänner 2014 (19.00-06.00 Uhr): Ö3 macht Party mit Ihren Lieblingshits! Peter L. Eppinger und Olivia Peter (19.00-01.00 Uhr) & Susi Zuschmann und Thomas Filzer (01.00-06.00 Uhr) erfüllen Musikwünsche. Um Mitternacht ist die Pummerin zu hören, gefolgt vom Donauwalzer.

