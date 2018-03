Wiener Kinder- und JugendanwältInnen begrüßen Schaffung eines eigenen Jugendministeriums

Positives Signal für die Wichtigkeit von Kindern, Jugendlichen und Familien

Wien (OTS) - So sehr es natürlich bedauerlich ist, dass das Wissenschaftsressort seine Eigenständigkeit verloren hat, so sehr wird es von den Wiener Kinder- und JugendanwältInnen Pinterits und Schmid begrüßt, dass das über viele Regierungsperioden hinweg bei verschiedensten Ministerien als Anhängsel hin- und hergeschobene Jugendressort nun ein eigenständiges Ministerium erhielt.

Ob dadurch die Kinder- und Jugendbelange eine auch in der täglichen Arbeit aufgewertete Stellung erhalten, wird sich erst in Zukunft zeigen.

Viele wichtige inhaltliche Bereiche warten auf eine Schwerpunktsetzung auf Bundesebene, wie etwa die gerade wieder aufgeflammte Diskussion über Kinder- und Jugendarmut, Kinder- und Jugendhilfe, Jugendschutzbestimmungen, Informationsoffensiven bezüglich Umgang mit Internet und sozialen Netzwerken und vieles mehr.

Es werde an der neuen Jugendministerin Mag. Sophie Karmasin, liegen die Chance zu nützen um Kinder- und Jugendarbeit als Querschnittsmaterie auch in den anderen Ministerien so zu implementieren, dass Kinder, Jugendliche und Familien fixer Bestandteil in den Überlegungen und Maßnahmen der politischen Entscheidungen werden, so abschließend Pinterits und Schmid.

