FPÖ: Neubauer gratuliert Edi Rieger zur Wahl zum Obmann des Tiroler Seniorenrings

Wien (OTS) - Der freiheitliche Seniorensprecher und Generalsekretär des ÖSR, NAbg. Werner Neubauer gratulierte heute LAbg. Edi Rieger zu seiner Wahl zum Obmann des Österreichischen Seniorenrings in Tirol ganz herzlich.

"In einer Zeit, in der die Pensionisten immer mehr zum Spielball der politischen Parteien werden, ist es notwendig, den Menschen Alternativen anzubieten. Dies auch deshalb, weil wir verhindern müssen, das Pensionisten mehr und mehr zu Bittstellern dieser Republik degradiert werden. In diesem Sinn freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche dem neuen Obmann für seine künftige Aufgabe viel Erfolg und gutes Gelingen", sagte Neubauer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at