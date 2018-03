Haider zu Hochwasserschutzprojekt Eferdinger Becken: Finanzierung steht

Nationalrat beschließt einstimmig 125 Millionen Bundesförderung

Linz (OTS) - Erfreut zeigt sich FPÖ-NAbg. Mag. Roman Haider über den gestrigen einstimmigen Beschluss zur Finanzierung des Hochwasserschutzprojektes im Eferdinger Becken. Als von der FPÖ nominiertes Mitglied im "Beirat der oö Landesregierung für das Hochwasserschutzprojekt Eferdinger Becken" informierte Haider die Abgeordneten über die bereits durchgeführten Beschlüsse des Beirates.

Dieser habe seine Arbeit Anfang Oktober aufgenommen und bereits erste Maßnahmen wie etwa die Festlegung der Absiedelungszonen beschlossen und Informationsveranstaltungen für die Betroffenen durchgeführt. 24,35 Quadratkilometer groß sei das derzeit festgelegte Absiedelungsgebiet, 612 Objekte, davon 138 Wohnobjekte seien betroffen. Auch der Zeitplan für die Absiedelungsmaßnahmen wurde bereits fixiert. So hätten die Betroffenen bis Ende 2015 Zeit, das Absiedelungsangebot anzunehmen. Bis Ende 2020 müsse die Schleifung der Objekte dann abgeschlossen sein. Für die Festlegung, welche technischen Schutzmaßnahmen durchgeführt werden, werden derzeit noch Fachgutachten und Studien von Experten eingeholt, teilt Haider mit. Ende 2015 sollen die Ergebnisse vorliegen.

Die nun vom Nationalrat beschlossenen 125 Millionen Euro sei die 50-Prozent -Beteiligung des Bundes an den von Experten auf rd. 250 Millionen Euro geschätzten Kosten für den Hochwasserschutz im Eferdinger Becken, so Haider, der selbst aus der vom Juni-Hochwasser betroffenen Gemeinde Aschach an der Donau im Eferdinger Becken stammt. Weitere 30 Prozent kämen vom Land OÖ, die restlichen 20 Prozent seien von den jeweiligen Förderungswerbern zu tragen. Im Falle von Absiedlungen seien dies die betroffenen Hausbesitzer, im Falle von Hochwasserschutzmaßnahmen wie etwa Wällen oder mobilen Schutzwänden würden die betroffenen Gemeinden als Förderungswerber diese restlichen 20 Prozent der jeweiligen Kosten zu tragen haben, erläutert Haider.

