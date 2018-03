ÖMB begrüßt Regierungsvorhaben im Arbeitsbereich Leistbares Wohnen

Puchebner hofft auf konsensuales Klima für rasche Umsetzung der Ziele

Wien (OTS) - ÖMB-Präsident KR Helmut Puchebner zeigt sich über die Zielsetzungen der neuen Bundesregierung erfreut: "Viele der aufgezeigten Probleme sind für eine Lösung vorgesehen und das Ziel der Schaffung eines gerechten, verständlichen und transparenten Wohnrechts, das genügend leistbare Wohnungen ermöglicht, ist begrüßenswert". In diesem Zusammenhang appelliert Puchebner an alle am Reformprozess Beteiligten um ein konsensbereites Verhandeln, um den Stillstand der letzten Jahre endlich zu überwinden.

"Ebenso wichtig für ein leistbares Wohnkostenniveau ist die Schaffung von neuem Wohnraum und die Sanierung des Bestandes, für das sich im Arbeitsprogramm ebenfalls viele Vorschläge finden", führt Puchebner weiter aus und "er hoffe auf eine möglichst rasche Umsetzung gerade der finanziellen Ideen, um mit erhöhten Wohnbau- und Sanierungsleistungen auch konjunkturelle Anreize setzen zu können".

"Die ebenfalls im neuen Regierungsprogramm verankerten Vorhaben des Durchforstens von Baustandards, Richtlinien, Wohnbauförderungsvorschriften und sonstigen Auflagen sind eine große Herausforderung, deren Ergebnisse sich hoffentlich bald auch nachhaltig in niedrigeren Wohnkosten niederschlagen", wie der Präsident des Österreichischen Mieter-, Siedler- und Wohnungseigentümerbund (ÖMB) betont.

Weiters verweist Puchebner auf das Ziel der Modernisierung des Baurechts und fordert dazu die rechtliche Besserstellung des Baurechtswohnungseigentümers sowie eine sozial verträgliche Verlängerungsmöglichkeit des Baurechts.

Dringenden Umsetzungsbedarf sieht der ÖMB-Präsident bei der Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die gemeinnützige Wohnungswirtschaft und bei Regelungen im Wohnungseigentumsrecht für praktikablere Vorgangsweisen bei der Willensbildung in der Wohnungseigentümergemeinschaft zugunsten verantwortungsbewusster Wohnungseigentümer.

