RK-Rückblick: Best of 2013

Smart und Mahü. Diese beiden Begriffe prägten das vergangene Jahr wohl am deutlichsten. Welche Stadt-Themen Wien bewegt haben in einem kurzen Rückblick der Rathauskorrespondenz:

Halbzeit für Rot-Grün. Die Koalition regierte im Juni zweieinhalb Jahre. Die Bilanz war mehr als vorzeigbar: geringste Jugendarbeitslosigkeit aller EU-Städte, sicherste Millionenstadt der Welt, Öffis für einen Euro pro Tag, ein dichtes soziales Netz und Spitzenmedizin für Alle.

Rund 1,15 Millionen stimmberechtigte BürgerInnen der Stadt waren in diesem Jahr gleich zweimal aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Einmal zur Wiener Volksbefragung Anfang März mit Fragen zu den Olympischen Sommerspielen, Parkpickerl, BürgerInnensolarkraftwerke sowie Schutz vor Privatisierungen und Ende September zur Nationalratswahl. Bei der Volksbefragung stimmten die WienerInnen gegen eine Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele und gegen Privatisierungen, sprachen sich aber für Öko-Kraftwerke aus und waren der Meinung, dass nicht für jeden Bezirk Parkraumregelungen eingeführt werden sollen, sondern dass es nur für einzelne Bezirke Parkpickerl-Lösungen unter Berücksichtigung der Interessen der Nachbarbezirke geben soll.

Betreuung und Pflege in Wien. Der Krankenanstaltenverbund (KAV) hat sich im Sommer entschieden, die Leistungen zweier vom KAV betriebenen Geriatriezentren in Niederösterreich mit Ende 2015 in Wiener Pflegewohnhäuser zu übersiedeln.

Wien ist smart. Bis Jahresende entwickelt die Stadt eine "Smart City Wien Rahmenstrategie" - ein europaweit einzigartiger Schritt. Außerdem konnte sich Wien im Smart City Ranking des US-Klimastrategen Boyd Cohen im Spitzenfeld behaupten.

Und was tat sich in der Seestadt? 2013 startete der Bau für den größten Bildungscampus Wiens in Aspern. Zudem wurde die U2 mit drei Stationen bis zur Endstation Seestadt verlängert.

Wie wohnen die WienerInnen? Die Stadt befragte ihre BewohnerInnen zu ihren Wünschen und ihrer eigentlichen Wohnsituation. Außerdem fokussierte sich die Stadt in einer Resolution auf den Ausbau des sozialen Wohnbaus in Europa.

Apropos: Balkone in der Stadt nun auch über Verkehrsflächen möglich. Die Bauordnungs-Novelle bringt richtungsweisende Verbesserungen, nicht nur für Balkonbauten, sondern auch für Aufzüge und die neue Widmungskategorie "förderbarer Wohnbau".

Das Rathaus selbst erneuert sich. Denn: Im November startete die zweite Etappe der Fassaden-Sanierung. Die rund 5.000 Quadratmeter kosten vier Millionen Euro.

Alles neu auf der Mahü. Die Mariahilfer Straße ist seit August FußgängerInnenzone, Begegnungszone und verkehrsberuhigt. Eine Befragung der AnrainerInnen wird Anfang März 2014 stattfinden.

Das Jahrhunderthochwasser Anfang Juni hat die Bundeshauptstadt kaum betroffen. Dank des gut ausgebauten Hochwasserschutzes, wie der Donauinsel und dem tatkräftigen Einsatz der Feuerwehr und der MitarbeiterInnen des Magistrats, kam Wien gut davon. Ein großes Danke den HeldInnen des Hochwassers!

Und last, but not least. Die Sofie ist wieder offen. Nach dem Brand 2001 wurden die denkmalgeschützten Sofiensäle revitalisiert und beherbergen nun unter anderem ein Hotel, ein Fitnesscenter und Wohnungen. (Schluss) hie

