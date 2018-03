Allianz App: Mobile Versicherung für die Berge

Wien (OTS) - Mehr als 50.000 Menschen verletzten sich im Jahr 2012 beim Ski fahren und Snowboarden auf Österreichs Pisten so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Gleichzeitig hat mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher keine private Unfallversicherung. Rechtzeitig vor Weihnachten bringt die Allianz mit der Allianz App eine Versicherungslösung auf den Markt, die sich im Bereich der privaten Unfallversicherung an den Bedürfnissen der "Generation Smartphone" orientiert.

40 Prozent der Österreicher geben an, mittlerweile via Smartphone einzukaufen. "Die Allianz App richtet sich speziell an smartphone-affine Nutzer. Vor allem dann, wenn es einmal rasch gehen muss", erklärt Mag. Xaver Wölfl, Leiter Market Management bei der Allianz Gruppe in Österreich.

Jeder zehnte Skiunfall endet im Hubschrauber

Dass der Bedarf für private Vorsorge gegeben ist, zeigen aktuelle Zahlen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV): Alleine beim Ski fahren oder Snowboarden verletzten sich im Jahr 2012 über 53.000 Menschen krankenhausreif. Aufgrund der Verletzungsschwere wird etwa jeder Zehnte mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht, wodurch Kosten von circa 3.000 Euro pro Rettungseinsatz entstehen. "Trotz dieses Risikos sind mehr als 50 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ohne private Unfallversicherung in den Bergen unterwegs", so Wölfl.

Allianz App als digitale Alternative

Um den veränderten Bedürfnissen der Kunden zu entsprechen, erweitert die Allianz ihr Produktangebot und bietet flexible und individuelle Versicherungslösungen an, die via Smartphone abgeschlossen werden können. Da der Versicherungsschutz bereits eine Stunde nach dem Abschluss beginnt, kann diese Unfallversicherung mittels App genau zu jenem Zeitpunkt abgeschlossen werden, zu dem der Bedarf tatsächlich besteht. "Wird beispielsweise im Vorfeld des Skiurlaubes auf eine entsprechende Versicherung vergessen, kann diese auf dem Weg vom Hotel zur Skipiste noch rasch abgeschlossen werden", erklärt Wölfl.

Das AlpinSafe Paket enthält eine einwöchige Basisdeckung aus der Unfallversicherung (bis 1.000 Euro), die auch einen Kostenersatz für Such- und Bergungskosten (bis 10.000 Euro) inkl. Helikoptereinsätze beinhaltet. Der Versicherungsschutz endet nach sieben Tagen automatisch. Das Paket kostet grundsätzlich 5 Euro - passend zur Weihnachtszeit ist die Allianz App allerdings kostenlos.

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Manfred Rapolter, MA

Unternehmenskommunikation

Allianz Gruppe in Österreich

Hietzinger Kai 101-105

1130 Wien

Tel: +43 5 9009 80690

E-Mail: manfred.rapolter @ allianz.at

Internet: www.allianz.at