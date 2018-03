Rechtzeitig zur Wintersaison - Schweizer Bergrettungs-App Uepaa! erobert die europäischen Alpen (VIDEO)

Zürich (ots) -

- Hinweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.ch/video -

Die Off Netz Alarmierung-App der Uepaa AG (www.uepaa.ch), mit automatischer Unfallerkennung - ab sofort auch ausserhalb der Schweiz verfügbar: Zwei Monate nach der Lancierung dieser revolutionären Rettungs-App und nach überwältigendem Interesse aus dem Ausland, ist die App nun in Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien verfügbar.

Die Uepaa! App, eine von der ISPO (www.ispo.com) prämierte Weltneuheit, erlaubt die Alarmierung von überall, sogar wenn das HANDYNETZ FEHLT. Zudem holt die UNFALLERKENNUNG selbständig Hilfe aus der Umgebung - eine Peer-to-Peer Technologie macht dies möglich!

Bereits 24'000 Schweizer nutzen die App, täglich werden es Hunderte mehr und mit dem ISPO BRANDNEW AWARD, dem bedeutendsten Branchenpreis in Europa, sowie dem World Summit Award der Vereinten Nation (www.wsis-award.org) ist die App bis weit über die Grenzen der Schweiz bekannt.

Mathias Haussmann, CEO und Gründer: "Wir sind überwältigt von der internationalen Resonanz und haben daher alles daran gesetzt unseren alpinen Schutz noch vor Beginn der Wintersaison im gesamten Alpenraum verfügbar zu machen. Wir sind davon überzeugt, einen grossen Beitrag an die Sicherheit am Berg zu leisten!"

Über Uepaa AG: Ein Schweizer ETH Spin Off, mit Sitz in Zürich, revolutioniert die Bergwelt mit einer mehrfach prämierten Notruf-App. Lanciert 2013 und mit enger Unterstützung von Swisscom, Rega und Mammut werden Smartphones in Tracking-, Alarmierungs- und Rettungsgeräte verwandelt - der Outdoor Begleiter - dank einer revolutionären drahtlosen Peer-to-Peer Kommunikationstechnologie der ETH Zürich. Mehr Informationen finden Sie im Media Kit auf unsere Webseite (www.uepaa.ch) oder via media @ uepaa.ch.

Download Uepaa! im App Store: http://bit.ly/1hjFyBY oder Google Play: http://bit.ly/182VFzy

Rückfragen & Kontakt:

Uepaa! Swiss Alpine Technology

Louisa Charles

Communications Manager

media @ uepaa.ch

+41 44 809 60 00

www.uepaa.ch