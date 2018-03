ÖGB solidarisch mit Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und der Gemeindebediensteten

Verärgerung über den derzeitigen Stillstand bei Gehaltsverhandlungen ist nachvollziehbar.

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe haben unsere volle Solidarität und Unterstützung in ihrem Einsatz für faire Lohn- und Gehaltsverhandlungen", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar im Vorfeld der heutigen Demonstration in Wien.

"Nach einer Nulllohnrunde im vergangenen Jahr ist es höchst an der Zeit, den Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst, in den Gemeinden sowie in den ausgegliederten Betrieben, für die die Verhandlungen direkt oder indirekt maßgeblich sind, faire und die Inflation abdeckende Einkommenserhöhungen zuzugestehen. Die Verärgerung der betroffenen Beschäftigten über den derzeitigen Stillstand bei den Gehaltsverhandlungen ist nachvollziehbar", sagt Foglar.

"Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Gemeinden sowie der ausgelagerten Betriebe leisten wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft, von der Abfallwirtschaft, über die Kinderbetreuung, Bildung, Sicherheit bis hin zu Gesundheit, Pflege und viele andere Bereichen", betont Foglar. "Diese gesellschaftlich wertvolle Arbeit muss auch mit entsprechenden Gehaltserhöhungen honoriert werden, die Löhne und Gehälter müssen durch entsprechende Erhöhungen ihren Wert behalten und dürfen nicht durch die Inflation geschmälert werden", fordert Foglar abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Nani Kauer, MA

ÖGB-Kommunikation (Leitung)

Tel. 01/53 444-39261

Johann-Böhm-Platz 1

1020 Wien