Aufbauarbeiten für den 24. Wiener Silvesterpfad laufen

Vorbereitungen für ein fulminantes Fest sind voll im Gange

Wien (OTS) - Knapp zwei Wochen verbleiben, bis am Dienstag, 31. Dezember, Sektkorken und die Melodien des Donauwalzers das Neue Jahr einstimmen. In ebenso rasanten Schritten laufen seit dem 10. Dezember die Aufbauarbeiten für den Wiener Silvesterpfad, der seit 24 Jahren ein ganz spezielles Highlight im Wiener Veranstaltungskalender darstellt und hunderttausende SilvesterpilgerInnen in die Wiener Innenstadt lockt.

Fakten zum Aufbau

Auch dieses Jahr gilt es für die stadt wien marketing gmbh wieder einiges für den Publikumsmagneten zum Jahreswechsel zu organisieren:

Leinwände in der Größe zwischen 30 bis 60 m2, Bühnen bis zu 100 m2, dreizehn Veranstaltungsplätze und rund 60 Gastronomiestände werden die Innenstadt bis zum Silvester Nachmittag in eine einzigartige Festmeile verwandeln. Bereits seit dem 10. Dezember laufen die elektrischen Aufbauarbeiten, am 26. Dezember startet der Aufbau der Gastronomieeinheiten und in Folge am 27. Dezember der Aufbau der Bühnen. Am 30. Dezember werden die Bühnenaufbauten finalisiert, die Ton-, Licht- und Videotechnik installiert sowie die Gastronomieeinheiten fertiggestellt. Der technische Einsatz dafür ist enorm: Über 200 tatkräftige MitarbeiterInnen verbauen heuer rund 40 Sattelschlepper Material für Bühnen, Stände, Infotürme etc.. Besonderes Augenmerk legen die Veranstalter wie jedes Jahr auf das Thema Sicherheit. Neben Polizei und der Wiener Berufsrettung steht in der Silvesternacht zusätzlich der Arbeiter Samariter Bund mit rund 55 Rettungs- und Notfallsanitätern in Bereitschaft. Darüber hinaus sorgen 190 Securities für den friedlichen Ablauf der Silvesterfeierlichkeiten in der Wiener Innenstadt.

Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2013

von 14.00 bis 2.00 Uhr in der Wiener Innenstadt und im Prater www.wien-event.at

Rückfragen & Kontakt:

stadt wien marketing gmbh

Mag.Alexandra Friedirch

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43-1-319 82 00-0, Fax: +43-1-319 82 00-82

friedrich @ wien-event.at

www.wien-event.at