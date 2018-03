MA 31 rät: Wasserleitungen und -zähler rechtzeitig vor teuren Frostschäden schützen

Minusgrade können teuer kommen. Die MA 31 - Wiener Wasser hat die richtigen Tipps

Wien (OTS) - Wintersport, gemütliche Stunden zu Hause oder ausgedehnte Spaziergänge im Schnee - der Winter hat jede Menge schöne Seiten. Wenn die Temperaturen länger unter Null Grad sinken, kann das aber unangenehme Folgen haben. Darauf macht Wolfgang Zerobin, Betriebsvorstand der MA 31 - Wiener Wasser, aufmerksam und empfiehlt:

"Der rechtzeitige Schutz von Wasserleitungen und Wasserzählern vor Kälte verhindert teure Frostschäden. Deshalb macht Wiener Wasser heuer, wie bereits im Vorjahr, durch eine Beilage zur Dezember-Rechnung die Kunden auf diese wichtige Vorbereitungsmaßnahme aufmerksam."

Kleine Ursache - großer Schaden

Oft sind es kleine Unachtsamkeiten oder Mängel, die schwere Folgen haben. Bei lang anhaltenden Minusgraden laufen nicht sachgemäß gedämmte und nicht entleerte Wasserleitungen im Garten schnell Gefahr einzufrieren und schließlich zu brechen - was zunächst häufig nicht bemerkt wird. Das böse Erwachen kommt meistens erst, wenn die gefrorene und dadurch undichte Wasserleitung wieder auftaut. Dann wird es teuer, weil der unkontrollierte Wasseraustritt zu beträchtlichen Schäden an der Bausubstanz führen kann. Zusätzlich kommt zu den Reparaturkosten ein stark erhöhter Wasserverbrauch hinzu.

Damit es erst gar nicht so weit kommt, empfiehlt die MA 31 -Wiener Wasser Hausverwaltungen und HauseigentümerInnen, rechtzeitig vor den ersten Frosttagen Wasserzähler, Wasserleitungen und Wasserhähne zu kontrollieren, um sich vor teuren Überraschungen zu schützen.

Einfache und wirkungsvolle Tipps gegen das Einfrieren von Wasserleitungen

Mit ein paar kleinen, aber wirkungsvollen Maßnahmen kann man dem Frost ein Schnippchen schlagen:

o Besonders gefährdete Wasserauslässe in der Garage oder im Keller vor Frost schützen: Alle Fenster schließen, kaputte Fenster in Kellerräumen reparieren oder dämmen.

o Wasserleitungen im Freien (Garten, Hof, Terrasse) entleeren. Wichtig: Erst den Haupthahn im Schacht abdrehen, dann die Leitung entleeren. Den Entleerungshahn geöffnet lassen.

o Wasserleitungen dämmen oder einen Frostwächter verwenden

o Boiler am Dachboden gegen Kälte schützen

o Wasserzähler regelmäßig kontrollieren

MA 31 - Wiener Wasser: Rasche Hilfe bei Frostschäden

Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen etwas passieren, helfen die MitarbeiterInnen der MA 31 - Wiener Wasser bei allen Gebrechen von Wasserleitungen, die bis zum Wasserzähler eines Hauses entstanden sind. Die SpezialistInnen von Wiener Wasser sind unter folgender Telefonnummer rund um die Uhr, auch am Wochenende, erreichbar:

Bereitschaftsdienst der MA 31 - Wiener Wasser: (01) 599 59.

Alle anderen Leitungen, also diejenigen, die vom Wasserzähler ins Haus führen, stehen in der Verantwortung der HauseigentümerInnen beziehungsweise der Hausverwaltung. Im Schadensfall bietet die Wiener Landesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker eine Website, die das schnelle Finden eines Installateurbetriebes in der Nähe erleichtert. Service "Installateur in Ihrer Nähe":

www.wienerinstallateure.at

Darüber hinaus ist der Notruf der 1a-Installateure unter der Telefonnummer 05 1704 erreichbar.

