Olper's, die führende Milchmarke Pakistans, wird nun in der leichten Verpackung von Ecolean angeboten

Helsingborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Engro Foods, das marktführende Lebensmittelunternehmen Pakistans, führte kürzlich seine führende Milchmarke Olper's in der neuen Leichtverpackung von Ecolean neu in den Markt ein. Die einzigartige Form und die grosse Druckfläche der sterilen 250ml-Verpackung von Ecolean wird die Marke Olper's in den Supermarktsregalen hervorheben - in einem Produktbereich, der ansonsten von traditionellen Kartonverpackungen geprägt ist.

Marktführer Engro Foods hat das Erscheinungsbild von Olper's Anfang dieses Jahres neu konzipiert, um sich von anderen Marken in konventioneller Verpackung besser abzugrenzen. Die leichte Verpackung von Ecolean ist einfach aufzureissen, zu schütten und zu handhaben und erleichtert damit den modernen Verbrauchern die Entscheidung zugunsten der neuen 250ml-Packung von Olper's. Die Verpackung ist ausserdem mikrowellengeeignet, was in einem Land mit traditionell hohem Teeverbrauch ideal ist.

"Olper's hat sich schnell zur bevorzugten Milchmarke für den modernen Verbraucher entwickelt. Ecolean bietet innovative Verpackungen, die mit ihrer Einzigartigkeit in Form und Nutzererlebnis sowohl im Laden als auch im Haushalt positiv auffallen", so Waqas Azhar, General Marketing Manager bei Engro Foods.

"Dank seiner Innovationen und seines grundlegenden Verständnisses der Bedürfnisse des Marktes konnte sich Engro Foods innerhalb von nur sieben Jahren zum Marktführer hocharbeiten - ein beeindruckender Weg", so Peter L. Nilsson, CEO von Ecolean. "Wir sind natürlich begeistert davon, dass unsere innovativen Produkte auf breiter Ebene in einem der dynamischsten Märkte der Welt verfügbar sein werden, was wiederum belegt, wie ansprechend das Konzept von Ecolean für die Verbraucher ist."

Pakistan ist das drittgrösste milchproduzierende Land weltweit mit massivem Wachstumspotenzial. Über 90 % der Milch wird nicht verpackt, und die Hälfte der Bevölkerung ist unter zwanzig Jahre alt. Olper's wurde erst 2006 in den Markt eingeführt und entwickelte sich rasch zur führenden Milchmarke. Die ultrahocherhitzte, universell einsetzbare Milch wird von Verbrauchern in ganz Pakistan verwendet. Olper's wird überall in Pakistan vertrieben und wird sowohl über traditionelle als auch moderne Vertriebswege verkauft.

Ecolean entwickelt und produziert Verpackungssysteme für die Branchen Molkereiprodukte und Flüssignahrung. Bei den modernen, leichten Verpackungen von Ecolean geht es um Annehmlichkeit für Verbraucher und um Umweltverträglichkeit. Ecolean ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und unterhält Handelsaktivitäten in über 30 Ländern, wovon China und Russland die grössten Märkte darstellen. Ecolean beschäftigt 260 Mitarbeiter.

