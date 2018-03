Das Jubiläumsbuch der PFOTENHILFE: Das perfekte Geschenk für alle Tierfreunde

Tierfreundliche Geschenkideen für Kurzentschlossene

Wien/Lochen am See (OTS) - Wer noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk für Familie und Freunde ist, für den könnte das Jubiläumsbuch des Vereins PFOTENHILFE genau das Richtige sein. Das Buch enthält viele außergewöhnliche und schöne Tierfotos und tiefe Einblicke in die tägliche Arbeit des gesamten Teams. Einige besondere Schützlinge werden vorgestellt und natürlich auch der Verein selbst und seine Aufgaben. Dadurch ist es die perfekte Geschenkidee für alle Tierfreunde, Pfotenhilfe-Fans, und Liebhaber von Tierbildern.

Das Werk ist ab einer Spende von 19,90 Euro erhältlich. Bestellt werden kann das 80-seitige Buch online unter www.pronpo.com/pfotenhilfe-buchbestellung, telefonisch unter 01-892 23 77 oder per E-Mail an info @ pfotenhilfe.org. Zusätzlich verlost der Verein Pfotenhilfe drei Exemplare. Schicken Sie einfach bis 19. Dezember eine Mail mit Ihrer Versandadresse an info @ pfotenhilfe.org. Die ersten drei Einsendungen bekommen das Pfotenhilfe-Buch kostenlos zugesendet.

Ein ganz besonders beliebtes Geschenk ist auch eine Tierpatenschaft. "Eine Patenschaft zu übernehmen ist eine persönliche Art, Tieren zu helfen. Der Beschenkte bekommt eine Patenschaftsurkunde und regelmäßige Nachrichten aus der PFOTENHILFE Lochen. Der Betrag ist frei wählbar. Außerdem können Sie "Ihr" Patentier nach telefonischer Voranmeldung auch gerne besuchen." erklärt Sonja Weinand, Sprecherin des Vereins PFOTENHILFE.

Wenn Sie eine Patenschaft verschenken möchten, wenden Sie sich bitte schnell an info @ pfotenhilfe.org oder rufen Sie den Verein PFOTENHILFE unter der Telefonnummer 01/892 23 77 an. Das Team berät Sie gerne über die verschiedenen Patentiere. Nähere Informationen zum Thema Tierpatenschaften finden Sie auch unter www.pfotenhilfe.at/tierpatenschaften.

Rückfragen & Kontakt:

Verein PFOTENHILFE, info @ pfotenhilfe.org Tel.: 0664 / 848 55 77, www.pfotenhilfe.org