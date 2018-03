Vodafone Qatar & NetComm Wireless geben strategische Partnerschaft zur Stärkung von M2M in Katar bekannt

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - NetComm Wireless Limited und Vodafone Qatar Q.S.C. haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, mit der die Fest- und Mobilnetze von Vodafone Qatar auf Geräte und Maschinen ausgedehnt werden sollen, die zur Ermöglichung von Smart City-Anwendungen wie Sicherheitssysteme, intelligente Transportsysteme, intelligente Ablesung und intelligente Medizingeräte genutzt werden.

Die Vereinbarung folgt auf die erfolgreiche existierende Partnerschaft von NetComm Wireless mit Vodafone Global Enterprise für die Lieferung von Vodafone MachineLink 3G in den Märkten von Vodafone Global Enterprise. Dank Vodafones unübertroffener globaler Erfahrung in der Verbindung von Geräten können Unternehmen aller Größen, Industriebranchen und Dienstleistungssektoren demnächst auch bei Vodafone Qatar von der Fähigkeit zur Fernüberwachung und Fernverwaltung von bisher isolierten Anlagen in Echtzeit von einem zentralen Standort aus profitieren.

Das für eine nahtlose Integration in das Vodafone-Netz in Katar und rund um die Welt sowie für diverse Anwendungen konzipierte Vodafone MachineLink 3G und das breitere Angebot von NetComm Wireless bei drahtlosen M2M-Geräten wird Vodafone Qatar ermöglichen, in Katar künftig auch Komplettlösungen anzubieten.

Vodafone ist weltweit führend im Bereich Machine-to-Machine (M2M) mit Erfahrung in der Umsetzung von Smart City-Lösungen rund um die Welt. Vodafone Qatar steht voll hinter der Qatar National Vision 2030 und wird mithilfe der Partnerschaft mit NetComm Wireless die neue Technik bereitstellen, die für eines der wirtschaftlich am schnellsten wachsenden Länder der Welt nötig ist.

"In den kommenden 20 Jahren wird Katar eine der intelligentesten Städte der Erde haben, wobei M2M-Technik die Grundlage für den Erfolg sein wird. Die neue Kooperation mit NetComm Wireless unterstützt unsere Strategie, in Katar Smart Cities zu möglich zu machen. Vodafone investiert jetzt, um unsere globalen Fähigkeiten auch nach Katar zu bringen und an der Verwirklichung der 2030 Qatar National Vision mitzuarbeiten. Das besondere Verständnis von Geschäftszielen und Industrieanwendungen im Nahen Osten von NetComm Wireless, zusammen mit der Führungsposition von Vodafone Qatar bei wegbereitenden M2M-Diensten, wird unseren Kunden eine Vielzahl von Vorteilen bringen", sagte Kyle Whitehill, CEO von Vodafone Qatar.

"Vodafone Qatar ist wie wir der Innovation verpflichtet und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in der Transformation der Unternehmenskommunikation in einer Zeit des erheblichen industriellen Wachstums und der Infrastrukturentwicklung. Die Kombination der Kapazität von Vodafone Qatar bei der Umsetzung solcher Lösungen und der 3G/4G-M2M-Technik von NetComm Wireless wird bei Effizienz, Produktivität und Sicherheit neue Niveaus ermöglichen", sagte David Stewart, CEO und Geschäftsführer bei NetComm Wireless.

Das von NetComm Wireless entwickelte Vodafone MachineLink 3G wurde von der Vodafone Group zertifiziert und steht zum Einsatz bei Geschäftskunden im Netz von Vodafone Qatar bereit.

Die 3G M2M-Geräte von NetComm Wireless haben Industriequalität, sind für schwierige Bedingungen wie in Fahrzeugen oder im Freien ausgelegt und verfügen über ein Software Development Kit (SDK) für wirklich offene Managementsysteme. Die Geräte sind außerdem mit TR-069 ausgestattet, um Fernverwaltung und Fernsteuerung von Anlagen sowie Mehrsystem-Überwachung mit ständig aktiver Verbindung zu unterstützen.

Informationen zu Vodafone Qatar Q.S.C.

Vodafone Qatar Q.S.C., Teil von Vodafone Group Plc, ist Lizenzinhaber für das Zweite Öffentliche Mobil- und Festnetz-Telekommunikationsnetz und Dienstleistungen im Staat Katar.

Vodafone Qatar hat sein Mobilnetz am 1. März 2009 eingeschaltet und kurz darauf begonnen, seinen Kunden eine Vielzahl attraktiver Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

Nach dem Aufbau eines hochklassigen konvergierten IP-Netzwerks führte Vodafone im Oktober 2012 sein Glasfaser-Festnetz für Privat- und Geschäftskunden ein und baut diesen Service in Verbindung mit dem Glasfaseranschluss von Privat- und Geschäftskunden durch Qnbn weiter aus.

Vodafone beabsichtigt, zur angesehensten Marke in Katar zu avancieren und mit seiner erstklassigen Telekommunikations-Infrastruktur zur Qatar National Vision 2030 beizutragen.

Für nähere Informationen besuchen Sie bitte http://www.vodafone.qa.

Informationen zu NetComm Wireless

NetComm Wireless Limited ist ein führender Entwickler innovativer Breitbandprodukte, die weltweit an wichtige Telekommunikationsanbieter, Betreiber von Kernnetzen und Systemintegratoren vertrieben werden. In mehr als 31 Jahren hat NetComm ein Portfolio führender Datenkommunikationsprodukte aufgebaut und sich zu einem angesehenen globalen Anbieter von drahtlosen 3G-und 4G-Geräten entwickelt. Das Unternehmen beliefert wichtige Telekommunikationsanbieter und Märkte in den Bereichen Machine-to-Machine (M2M) und ländliches Breitband. Die Produkte von NetComm sollen den steigenden Bedarf moderner datenintensiver Breitbandanwendungen zu Hause, in Betrieben und in der Industrie erfüllen und sind für optimale Leistungen konzipiert, die mit den Entwicklungen der globalen Netze Schritt halten. Die Hauptniederlassung von NetComm befindet sich in Sydney, Australien; daneben verfügt das Unternehmen über Büros in Neuseeland, Nordamerika und dem Nahen Osten. Weitere Informationen zu NetComm finden Sie unter http://www.netcommwireless.com

Informationen zu Vodafone Machine-to-Machine-Kommunikation

Vodafone Machine-to-Machine (M2M) verbindet bisher isolierte Anlagen oder Geräte mit dem Internet und ermöglicht damit neue Funktionen und besseren Service ohne menschliches Eingreifen. Unterstützt von 20 Jahren Erfahrung und 250 Fachleuten macht es die globale M2M-Plattform von Vodafone globalen Unternehmen leicht, M2M in mehreren Gebieten zentral mit besserer Kontrolle und geringeren Kosten umzusetzen, als es bisher möglich war. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://m2m.vodafone.com.

