EANS-Stimmrechte: S&T AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 26 Abs. 1 Satz 2 WpHG (Eigene Aktien)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Hannes Niederhauser

Staat: Österreich

DI Hannes Niederhauser hat der S&T AG, Linz, gemäß § 91 Abs. 1, § 92 Nr. 7 BörseG im Hinblick auf das gemeinsame Vorgehen von grosso holding Gesellschaft mbH, Quanmax Inc.,

Krtek13 AG und DI Hannes Niederhauser mitgeteilt, dass durch die Abgabe der Stimmrechte der Quanmax Inc. über 2,77% (1.090.000 Stimmrechte) und deren Ausscheiden als gemeinsam vorgehender Rechtsträger der Stimmrechtsanteil der verbleibenden gemeinsamen Rechtsträger grosso holding Gesellschaft mbH,Krtek13 AG und DI Hannes Niederhauser an der S&T AG (ISIN AT0000A0E9W5) die Schwelle von 40% zum 16.12.2013 unterschritten hat und an diesem Tag 38,50% (15.146.822 Stimmrechte) beträgt.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: S&T AG Industriezeile 35 A-4021 Linz Telefon: +43 664 6119214 FAX: +43 1 80191 1290 Email: ir @ snt.at WWW: www.snt.at Branche: Informationstechnik ISIN: AT0000A0E9W5, DE000A1HJLL6 Indizes: Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

ir @ snt.at; +431801911125;