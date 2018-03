Neues Volksblatt: "Auf Augenhöhe" von Markus EBERT

Ausgabe vom 18. Dezember 2013

Linz (OTS) - Geradezu demonstrativ lassen Kanzler und Vizekanzler spüren, dass sie in Sachen Regierungsprogramm und Koalitionsarbeit an einem Strang ziehen (wollen). Dass am Beginn einer fünfjährigen Zusammenarbeit jeder andere Eindruck als jener der Geschlossenheit fatal wäre, versteht sich von selbst. Man kann beiden nur wünschen, dass sich dieser Geist der Kooperation erhalten lässt - und das beileibe nicht nur deswegen, weil man vermutlich von Seiten der Opposition unter Dauerbeschuss stehen wird. Dass die FPÖ die nächstjährige EU-Wahl bereits zur ersten Gelegenheit für einen Denkzettel ausgerufen hat, macht deutlich: Komfortzone gibt es für Koalition keine.

Anzunehmen ist überdies, dass sowohl Werner Faymann als auch Michael Spindelegger innerparteilich noch einige Überzeugungsarbeit zu leisten haben, auch wenn das Koalitions- und Personalpaket in den jeweiligen Gremien auf groß- bis größtmögliche Zustimmung gestoßen ist. Immerhin sickern die gesamten Inhalte erst langsam zur Basis durch; es wird die Kunst der Regierungsparteien sein, mit Erklärungen schneller zur Hand zu sein als sich Unmut über bestimmte Vereinbarungen aufbauen kann.

Andererseits könnte genau darin auch die Chance dieser Koalition liegen: Dass man nämlich den Menschen Politik auf Augenhöhe bietet, sprich ihnen glaubhaft das Gefühl vermittelt, sie in ihren Sorgen auch ernst zu nehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at