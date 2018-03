ÖGB: Elsners Klage in USA abgewiesen

Gericht in New York weist Klage Elsners zurück

Wien (OTS/ÖGB) - Heute hat in New York die Verhandlung in der Klage von Helmut Elsner über USD 1,8 Milliarden gegen Bundesminister Rudolf Hundstorfer, ÖGB-Präsident Erich Foglar, Gouverneur Ewald Nowotny und andere die Verhandlung vor dem Supreme Court of New York stattgefunden.

Das Gericht hat die Klage Elsners zur Gänze zurückgewiesen. Das Gericht ist den von den Minister Hundstorfer und ÖGB-Präsident Foglar beauftragten Kanzleien Jaksch Schoeller Riel Rohringer und Schindler Cohen Hochman vorgebrachten Argumenten in der Urteilsbegründung gefolgt.

