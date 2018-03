Milanoo verzeichnet Wachstum durch Mundpropaganda

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die rasante Entwicklung des Internet und der sozialen Medien führt dazu, dass Kunden am Markt eine dominante Rolle spielen und immer mehr Einfluss auf Firmen ausüben. Gleichzeitig sprechen Kunden immer stärker auf hochwertige Produkte und Dienstleistungen an. In dieser mediengeprägten Landschaft kann die Werbung für ein hochwertiges Produkt oder eine ausgezeichnete Marke oder Dienstleistung per Mundpropaganda erfolgen, was selbst in hart umkämpften Märkten das Überleben und die Weiterentwicklung sichern kann. Milanoo, das weltweit tätige B2C-E-Commerce-Modeunternehmen, ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie man durch positive Mundpropaganda der Kunden rapides Wachstum erzielen kann.

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 arbeitet Milanoo stetig an der Qualität seiner Produkte und konkurrenzfähiger Preisgestaltung, um sich einen weltweiten Marktanteil zu sichern. Dank dieser Bemühungen konnte man per Mundpropaganda mehr und mehr Kundenvertrauen gewinnen und über offizielle Facebook-, Tumblr- und Youtube-Seiten ein breites Publikum erreichen. Darüber hinaus war Milanoo auf großen externen Kommentarportalen im Ausland wie coolcomputing.com oder sitejabber.com schon immer gut bewertet. Auf der offiziellen Website von Milanoo überzeugen viele Bilder und Kommentare von Kunden zweifelsfrei andere Kunden davon hier einzukaufen.

Kunden zeigen eine immer höhere Bereitschaft sich zu zeigen und ihre Ideen und Meinungen kund zu tun. Nach und nach sind sie durch ihr Feedback zu wichtigen Entscheidungsträgern beim Produktdesign geworden. Milanoo hat sich schon immer zur Qualität seiner Produkte bekannt und mit Mottos wie "we deliver smiles" eine Kundenbasis aufgebaut, die auf YouTube in zahlreichen Bildern und sogar Videos ihre Zufriedenheit mit den Produkten von Milanoo ausdrückt. Hier sehen Sie einige Beispiele:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C-EKNP3N_bk



http://www.youtube.com/watch?v=YFMjdIRCjb0&list=TLw3DkUXVXRL8mukjbPBS

http://www.youtube.com/watch?v=Pj-Bg-GXins&feature=youtube_gdat



Milanoo ist der Meinung, dass dieser gute Ruf auch als Antrieb und Ermutigung für den weiteren Weg des Unternehmens dienen kann. In den vergangenen fünf Jahren wurde Milanoo von Kunden hoch gelobt. Durch diese Art von Feedback erhalten mehr und mehr Kunden eine klare Vorstellung von Milanoo, die dann vielleicht Milanoo ausprobieren und vertrauen.

Weitere Informationen zu Milanoo finden Sie unter

http://www.milanoo.com/testimonials/3.html.

Lesen Sie hier

Kommentare oder besuchen Sie Youtube.com und geben Sie "Milanoo review" ein, um sich ein Bild zu verschaffen, was Kunden auf der ganzen Welt über Milanoo zu sagen haben.

