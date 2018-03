Petrotechnics in mehreren Gartner Hype Cycles als Lösungsanbieter für betriebliches Risikomanagement berücksichtigt

Aberdeen, Schottland (ots/PRNewswire) - Petrotechnics, der führende Anbieter von betrieblichen Performance-und prädiktiven Risikomanagementlösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im "Gartner Hype Cycle Report for Leaders of Manufacturing Strategies 2013" und im "Gartner Hype Cycle Report for Process Manufacturing and PLM 2013" als Beispielanbieter für betriebliche Risikomanagementlösungen genannt wird.

Im "Gartner Hype Cycle for the Leaders of Manufacturing Strategies" werden Technologien untersucht, die Führungskräfte aus dem Fertigungsbereich bei der strategischen Planung sowie bei Investitionsentscheidungen berücksichtigen sollten. Im "Hype Cycle for Process Manufacturing and PLM" werden hingegen Technologien untersucht, die verschiedene Bereiche der Prozessindustrie unterstützen.

Bei Gartners Hype Cycle handelt es sich um eine jährlich stattfindende Bewertung des Reifegrades von über 1.800 Trends und Technologien. Ein Gartner Hype Cycle ist das grafische Abbild eines häufigen Musters, das in jedem strategischen Geschäftsfeld sowie bei jeder Kernkompetenz, Technologie oder entsprechenden Innovation zutage tritt und verschiedene Stufen bis zur Produktionsreife durchlaufen muss. Hype Cycles erleichtern die Bestimmung der kommenden, neueren und sich ständig weiterentwickelnden Auswahl an betriebswirtschaftlichen Disziplinen, Kernkonzepten und strategischen Technologien. Für Strategien (und unterstützende Portfolioinvestitionen) zuständige Entscheidungsträger der oberen Leitungsebene, darunter Bereichsleiter, Direktoren, Betriebsleiter, Unternehmensstrategen sowie Prozesskettenleiter und Leiter von Kompetenzzentren (COE), setzen bei der Auswahl der geeigneten Strategie und des richtigen Zeitpunkts seit jeher auf diese Hilfestellungen.

Die Proscient Platform von Petrotechnics ist eine für Geschäftskunden konzipierte Softwareplattform zur Steuerung der betrieblichen Leistung und prädiktiver Risiken, mit deren Hilfe Unternehmen in risikoreichen Industrien die Effizienz und das Risikomanagement im Bereich Prozessmanagement verbessern können. In Funktionsbereichen wie Wartung, Betrieb, Planung, GSU und Technik kann sie zur Verbesserung von Koordination und Kooperation beitragen, um so die Produktionseffizienz zu steigern, betriebliche Risiken zu senken und das Policy-Management zu verbessern.

Proscient kann Ihrem Unternehmen dabei behilflich sein, noch mehr zielführende Arbeit zu erledigen - sicher, effizient und nachhaltig. Hierzu stellt die Plattform alle notwendigen Mittel bereit, um entscheidende Elemente des Prozessmanagements wie die Planung integrierter Aktivitäten, die Priorisierung der Arbeitslast, das Risikomanagement und die Steuerung und Umsetzung verschiedener Aufgaben besser miteinander verbinden zu können. Mit benutzerfreundlichen Tools zur Steuerung der Arbeitsabläufe und einem einheitlichen Überblick über unternehmensweite Risiken verhilft Proscient Ihrem Unternehmen zu einer optimierten Verteilung der Arbeitslast auf Basis betrieblicher Risiken und unter Berücksichtigung firmenübergreifender Richtlinien.

"In Gartners Hype Cycles als Beispielanbieter für den Bereich betriebliches Risikomanagement genannt zu werden, ist eine grossartige Bestätigung für unseren Technologieansatz, mit dem wir Unternehmen in risikoreichen Industrien zu einer effektiveren Steuerung der dynamischen Einsatzumgebung verhelfen, damit sie ihre Produktionseffizienz optimieren, Risiken senken und für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter sorgen können", so Scott Lehmann, Vice-President des Produktmanagements bei Petrotechnics. "Proscients Fähigkeit, die geballten betrieblichen Risiken anhand von operativen Daten in Echtzeit auf einheitliche Art und Weise unternehmensübergreifend abbilden zu können, sorgt für eine durchgehende Betrachtungsweise und trägt zur Entscheidungsfindung bei. Mit Proscients leistungsstarken Möglichkeiten zur proaktiven Steuerung der Arbeitslast unter Berücksichtigung bestehender Risiken verfügt die Geschäftsleitung funktionsübergreifend über die nötige Grundlage, um die Arbeitsweise umfassend zu verbessern. Neben der durchgehenden Planung von Arbeitsabläufen betrifft dies auch die Umsetzung der jeweiligen Aufgaben sowie sonstige Aktivitäten, die für die Produktion von entscheidender Bedeutung sind."

Mithilfe von Proscient können Unternehmen entscheidend beeinflussen, wie betriebswirtschaftliche Bereiche zusammenarbeiten. Folglich können sie ungewollte Spannungen ausräumen, die Transparenz erhöhen, die Zusammenarbeit verbessern und zudem noch aussagekräftigere Einblicke erhalten, mit deren Hilfe die Entscheidungsfindung effektiver gestaltet und bestehende Ungewissheiten beseitigt werden können. Durch die funktionsübergreifende Bereitstellung einer einheitlichen und umfassenden Plattform wie Proscient können sich Unternehmen sicher sein, sich genau auf die Art datengestützter kontinuierlicher Verbesserung zu verlassen, die Grundvoraussetzung ist, um im modernen operativen Controlling konkurrenzfähig zu bleiben.

"Um Näheres über Petrotechnics zu erfahren, klicken Sie hier:

http://www.petrotechnics.com/about-us"

Rückfragen & Kontakt:

Jennifer Urquart / jennifer.urquart @ Petrotechnics.com / +44 (0)

1224 337200