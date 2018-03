Customer Experience Exchange for Financial Services kündigt von FCA und Financial Ombudsman angebotene Sprechstunden zu empfehlenswerten Praktiken an

London (ots/PRNewswire) - Im Vorfeld der Customer Experience Exchange for Financial Services gab das Customer Management Exchange Network bekannt, dass die FCA im Rahmen dieser Fachmesse gemeinsam mit Financial Ombudsman eine Reihe von Sprechstunden zum Thema "Empfehlenswerte Praktiken" anbieten wird.

Diese Veranstaltungen sind, in Anbetracht der Tatsache, dass die Kundenerfahrung im Begriff ist, sich für diese Unternehmen zum alles bestimmenden Thema zu entwickeln und von Gartner bereits als "das nächste Schlachtfeld im Wettbewerb" bezeichnet wird, vor allem für den heutigen Finanzdienstleistungssektor von Bedeutung. Bei diesen einzigartigen Vier-Augen-Gesprächen haben die für die Kundenerfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen verantwortlichen Führungskräfte die Gelegenheit, sich zu vergewissern, dass sie sich mit ihrer Arbeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bewegen. Dies ist unverzichtbar für ihren Erfolg.

Martin Coppack, Leiter des Bereichs Partnerschaften bei der FCA und Caroline Wells, Leiterin der Abteilung Insight bei Financial Ombudsman, werden während der Customer Experience for Financial Service Exchange (18. und 19. Februar 2014) an beiden Tagen Einzelgespräche mit den Teilnehmern führen. Bei den Gesprächen soll es schwerpunktmässig um Strategien und die Umsetzung kundenorientierter Programme gehen. Die Teilnehmer sollen sich dabei sicher sein können, dass sie sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bewegen und verstehen, wie sie am besten mit anfälligen Konsumentengruppen umgehen können.

Es stehen nur 12 Plätze für diese exklusiven 30-minütigen Sprechstunden zur Verfügung. Eine Einladung für die Teilnahme können Sie unter dem folgenden Link anfordern: http://bit.ly/1djuPEu

Die Teilnehmer der Fachmesse haben die Gelegenheit, sich zu treffen, Kontakte zur FCA und zu Financial Ombudsman zu knüpfen und zu überprüfen, ob sie deren Massstäbe erfüllen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, führenden Köpfen aus dem Bereich Kundenerfahrung zuzuhören. Diese kommen beispielsweise aus Unternehmen wie Hiscox, AIA, Direct Line Group, Lloyds Banking Group, AEGON, UniCredit, Citi, Standard Life, Metro Bank und Forrester.

Nicholas Turner, der Leiter der Customer Experience Exchange for Financial Services, kommentierte: "Unternehmen kämpfen oft mit der Frage, wie sie die Zukunft ihrer Organisation absichern und gewährleisten können, dass Initiativen zur Verbesserung der Kundenerfahrung dazu führen, dass sie neue Kunden gewinnen, die Kundenbindung verbessern und die Rentabilität steigern können. Diese Gespräche kommen genau zur rechten Zeit, damit die für die Kundenerfahrung Verantwortlichen zu Beginn des Jahres 2014 ihre eigenen Initiativen überprüfen können." Laden Sie sich den vollständigen Terminplan herunter, und erfahren Sie, welche weiteren Redner bei der Messe Vorträge halten werden: http://bit.ly/JBY3pU

Weitere Informationen über die Fachmesse Customer Experience Exchange for Financial Services, die am 18. und 19. Februar 2014 in London stattfindet, einschliesslich der in der Branche führenden Sprecher und des aktuellen Terminplans, finden Sie unter:

http://bit.ly/1cO2Qia, oder wenden sie sich per E-Mail an exchangeinfo @ iqpc.com

Wenn Sie eine Führungskraft, ein Vizepräsident oder Direktor des Bereichs Kundenerfahrung aus dem Finanzdienstleistungssektor sind oder eine Dienstleistung anbieten, von der Sie glauben, dass sie den leitenden Mitarbeitern aus dem Bereich Kundenerfahrung einen Mehrwert bieten könnte, fordern Sie noch heute Ihre Einladung auf der folgenden Website an: http://bit.ly/1djuPEu, oder wenden Sie sich per E-Mail an: exchangeinfo @ iqpc.com

Wenn Sie weitere Informationen zu dem Möglichkeiten für Lösungsanbieter benötigen, schreiben Sie eine E-Mail an:

exchangeinfo@iqpc.com oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter:

+44(0)207-368-9484