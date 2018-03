Gerstl: Neues Dienstrecht bringt höhere Einstiegsgehälter für Junglehrer

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Ich will, dass junge Menschen gerne Lehrer werden, dass sie ihren Enthusiasmus an die Kinder weitergeben", sagte ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl heute, Dienstag, im Zuge der Debatte um das neue Lehrerdienstrecht. Auch sollte es für die wichtige Arbeit der Gewerkschaft keinen medialen Sturm Entrüstung hageln. Stattdessen sollten die Lehrer wieder stolz auf ihre Arbeit sein können.

Das neue Lehrerdienstrecht zieht mit dem verpflichtenden Master-Studium ein neues Qualitätsniveau ein, das in einer besseren Ausbildung für die Schülerinnen und Schüler resultieren würde. "Wir honorieren diesen höheren Ausbildungsgrad mit deutlich höheren Einstiegsgehältern, um den Lehrberuf weiterhin so attraktiv zu halten", so Gerstl.

Zur Kritik am Unterricht durch fächerfremdes Lehrpersonal stellte Gerstl klar, dass eine derartige Zuteilung für maximal ein Semester möglich sei. Tatsächlich die Qualität gefährde aber ein undifferenziertes Schulsystem, wie dies die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg getan habe. In den neu eingeführten Gemeinschaftsschulen, in denen es kein Durchfallen und nur mehr am Ende einer Schulstufe Noten gibt, erfüllt gerade einmal die Hälfte der Schüler die Mindeststandards in Mathematik und Naturwissenschaften. "Zum Glück bleibt in Österreich das Gymnasium erhalten. Das bedeutet Bildungsvorsprung statt Bildungsnachteil", so Gerstl.

Hinsichtlich der grundsätzlichen Kritik am Scheitern der sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen merkte Gerstl in Richtung der neuen Unterrichtsministerin an, diese Verhandlungen in Zukunft mit Empathie und Leidenschaft in der Sache, gepaart mit einem Schuss Fröhlichkeit zu führen, um erfolgreich zu sein. Erfreulich sei ebenfalls, dass noch positive Veränderungen im Zuge der parlamentarischen Behandlungen erzielt werden konnten. Insbesondere wurde die Lehrverpflichtung von 22 auf 20 Stunden für Lehrer mit Schularbeitsfächern in der Oberstufe gesenkt.

Mit Bezug auf die Entschließungsanträge zur Förderung individueller Begabungen, zur Verbesserung der Arbeitsplatzsituation der Lehrer und zur Schaffung von Unterstützungslehrern und vor allem administrativem Unterstützungspersonal sagte Gerstl abschließend der Unterrichtsministerin volle Unterstützung zu.

