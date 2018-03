Lehrerdienstrecht - Stronach/Vetter: Den letzten Schritt nicht vor dem ersten machen

Im Schulwesen herrscht Orientierungslosigkeit

Wien (OTS) - "Wenn wir auch zu Recht stolz sind auf die sozialpartnerschaftliche Tradition in unserem Land, hat sie in dieser wichtigen Frage kläglich versagt", stellte Team Stronach Abgeordneter Georg Vetter in der heutigen Parlamentsdebatte zum neuen Lehrerdienstrecht fest. Hier habe man keinen Kompromiss zustande gebracht. Stattdessen versuche die Regierung nun das Lehredienstrecht "im Windschatten der Regierungsbildung durchzupeitschen, damit die Öffentlichkeit möglichst wenig davon mitbekommt".

Ohne Zweifel seien Fehler auf beiden Seiten passiert, bezieht sich Vetter auf den schier endlosen Verhandlungsreigen zwischen Regierung und Lehrern. "Dass man den letzten Schritt vor dem ersten macht, ist hierbei allerdings der größte Fehler von allen", denn das Lehrerdienstrecht werde beschlossen bevor überhaupt klar sei, in welche Richtung sich das Schulsystem entwickeln werde. Hier brauche es vor allem die vom Team Stronach geforderte "Schulautonomie, die den Lehrern, den Eltern und den Schülern gleichsam zu Gute kommen wird", wies Vetter den Weg zu einer nachhaltigen Zukunft unseres Schulsystems.

